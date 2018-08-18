Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:в качестве пятничного офтопа: а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?
Если с поляками разругаемся, то будем опять переименовывать?
А чем тверская то неугодила?
вы тоже не удосужились поинтересоваться кто такой ежи гедройц?
зы: я сторонник улицам возвращать исторические названия, я хотел бы шоп боженко переименовали снова в бульонскую, тверскую в зверинецкую, ковпака в болотную, а кудри в боенскую, но если ее переименуют в маккейна тоже за гедройц норм чувак
Я перед тем как написал свое мнение тщательно изучил биографию пана Ежи, и написал именно то, что написал. Названия должны быть вечными, светлыми, позитивными и радостными, а не в честь умерших чуваков, которые периодически приходится переименовывать.
freeze написав:Я перед тем как написал свое мнение тщательно изучил биографию пана Ежи, и написал именно то, что написал. Названия должны быть вечными, светлыми, позитивными и радостными, а не в честь умерших чуваков, которые периодически приходится переименовывать.
дерибасовская тоже в честь умершего чувака названа - ниче? когда снова переименовывать бум?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
freeze написав:Я перед тем как написал свое мнение тщательно изучил биографию пана Ежи, и написал именно то, что написал. Названия должны быть вечными, светлыми, позитивными и радостными, а не в честь умерших чуваков, которые периодически приходится переименовывать.
дерибасовская тоже в честь умершего чувака названа - ниче? когда снова переименовывать бум?
Никак не будем переименовывать Дерибасовскую, предки так назвали, которые строили, надеюсь зуд переименования обойдет стороной.
freeze написав:Никак не будем переименовывать Дерибасовскую, предки так назвали, которые строили, надеюсь зуд переименования обойдет стороной.
предки ее по разному называли и несколько раз переименовывали, странно шо одессит этого не знает)
шо касается переименования тверской в ежи гедройца у меня двойственные чувства, поэтому решил узнать мнение форумчан, шо касается «зуда переименования» - улиц гитлера нигде в мире почему то не осталось, странно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:шо касается переименования тверской в ежи гедройца у меня двойственные чувства, поэтому решил узнать мнение форумчан, шо касается «зуда переименования» - улиц гитлера нигде в мире почему то не осталось, странно
ИМХО Тверская норм название
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kingkongovets написав:шо касается переименования тверской в ежи гедройца у меня двойственные чувства, поэтому решил узнать мнение форумчан, шо касается «зуда переименования» - улиц гитлера нигде в мире почему то не осталось, странно
ИМХО Тверская норм название
та отож)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.