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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2738273927402741>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:01

Yuri_T

Знаешь Юра, я тебя начинаю понимать когда ты писал что сильно к форуму не надо прикипать.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
hume написав:
  kingkongovets написав:в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?

Если с поляками разругаемся, то будем опять переименовывать?

А чем тверская то неугодила?


вы тоже не удосужились поинтересоваться кто такой ежи гедройц?

зы: я сторонник улицам возвращать исторические названия, я хотел бы шоп боженко переименовали снова в бульонскую, тверскую в зверинецкую, ковпака в болотную, а кудри в боенскую, но если ее переименуют в маккейна тоже за
гедройц норм чувак


Я перед тем как написал свое мнение тщательно изучил биографию пана Ежи, и написал именно то, что написал. Названия должны быть вечными, светлыми, позитивными и радостными, а не в честь умерших чуваков, которые периодически приходится переименовывать.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:Я перед тем как написал свое мнение тщательно изучил биографию пана Ежи, и написал именно то, что написал. Названия должны быть вечными, светлыми, позитивными и радостными, а не в честь умерших чуваков, которые периодически приходится переименовывать.


дерибасовская тоже в честь умершего чувака названа - ниче?
когда снова переименовывать бум?
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kingkongovets
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Субботнее...философское...))

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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
freeze написав:Я перед тем как написал свое мнение тщательно изучил биографию пана Ежи, и написал именно то, что написал. Названия должны быть вечными, светлыми, позитивными и радостными, а не в честь умерших чуваков, которые периодически приходится переименовывать.


дерибасовская тоже в честь умершего чувака названа - ниче?
когда снова переименовывать бум?
Никак не будем переименовывать Дерибасовскую, предки так назвали, которые строили, надеюсь зуд переименования обойдет стороной.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:29

  kingkongovets написав:зы: я сторонник улицам возвращать исторические названия, тверскую в зверинецкую,


А Зверинецкую в Новозверинецкую или 246-а Нова ?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
kingkongovets написав:
freeze написав:Никак не будем переименовывать Дерибасовскую, предки так назвали, которые строили, надеюсь зуд переименования обойдет стороной.


предки ее по разному называли и несколько раз переименовывали, странно шо одессит этого не знает)

шо касается переименования тверской в ежи гедройца у меня двойственные чувства, поэтому решил узнать мнение форумчан, шо касается «зуда переименования» - улиц гитлера нигде в мире почему то не осталось, странно
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:42

  kingkongovets написав:предки ее по разному называли и несколько раз переименовывали, странно шо одессит этого не знает)


Киевлянам не обязательно знать историю Одессы.
Та улица, которую предки назвали Дерибасовской были ими и построена, от того времени когда она называлась по-другому осталось два дома.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:шо касается переименования тверской в ежи гедройца у меня двойственные чувства, поэтому решил узнать мнение форумчан, шо касается «зуда переименования» - улиц гитлера нигде в мире почему то не осталось, странно

ИМХО Тверская норм название
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:шо касается переименования тверской в ежи гедройца у меня двойственные чувства, поэтому решил узнать мнение форумчан, шо касается «зуда переименования» - улиц гитлера нигде в мире почему то не осталось, странно

ИМХО Тверская норм название


та отож)
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