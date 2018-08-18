RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2739274027412742>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:58

Для примера, зуд переименования в Одессе -
1. при первом вале переименования площадь 50-летия СССР была переименована в площадь Независимости, а площадь Конституции СССР была переименована в площадь Деревянко.
Это было вменяемо и понятно, никто не был против.
2. народ какое-то время привыкал, обжился, поменял вывески, в документах изменения вносили, вдруг опять новый приступ зуда. Не так сидят/c. Ельцин/
Опять переименовали Площадь Деревянко в площадь Независимости, площадь Независимости в площадь Деревянко. Это был мультиоргазм у любителей переименований.
freeze
4
 
Повідомлень: 8490
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2443 раз.
Подякували: 3405 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:05

Дериба́совская в разное время носила названия: Садовая, Гимназская, Лассаля, Чкалова. А окончательно ее переименовали румынские оккупанты в 1941, после чего любители менять названия коммунисты и теперешние оставили как есть.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 10.09.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:08

Второй пример зуда.
Саакашвили переименовал в рамках декоммунизации в Одессе улицу Белинского в улицу Леонтовича - обоснование Белинский - сволочь, организовывал Голодомор, проголосовали.

Потом историки уточнили, что Белинский вообще-то типа борец с царским режимом, который угнетал козаков. На следующей сессии депутаты чесали репу, чесали, действительно как-то неудобно получилось с борцом против режима, но мы же не клоуны, опять переименовывать, пусть уже будет Леонтовича, уже на новые вывески деньги распилили, не возвращать же. И икнули все сразу, это их вспомнили незлым тихим словом жители переименованной улицы.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 17 лис, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 8490
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2443 раз.
Подякували: 3405 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:08

Третий пример зуда.
Потом, спешу на работу.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 17 лис, 2018 10:09, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 8490
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2443 раз.
Подякували: 3405 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:08

КП "Київтеплоенерго" має намір переглянути тарифи на послуги із централізовнаого опалення і постачання гарчої води для населення та бюджетних установ міста. Про це йдеться у повідомленні "Київтеплоенерго", опублікованому у комунальній газеті "Хрещатик" від 16 листопада, передає УНН.

Зокрема планується, що з 1 січня 2019 року опалення подорожчає на 22,3% - з 1 354,78 до 1 656,67 гривень за Гкал для будинків з лічильниками тепла і з 31,52 до 38,55 гривень за кв. м опалювальної площі на місяць за відсутності лічильника.

Окрім того, тариф на централізоване постачання гарячої води для населення пропонується підвищити на 22,5% - з 80,59 до 98,76 гривень за куб. м за підключення сушарки для рушників до системи гарячого водопостачання і з 74,52 до 91,34 гривень за куб. м без сушарки для рушників.

Тариф на постачання гарячої води для бюджетних установ пропонується підвищити на 1% - з 98,74 до 99,75 гривень за куб. м, для релігійних організацій на 98,7% - з 50 до 99,37 гривень за куб. м, для інших споживачів на 0,8% - з 98,65 до 99,4 гривень за куб. м.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28997
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2845 раз.
Подякували: 4679 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/jxNDJuuvQCo
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5274
З нами з: 19.10.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:39

  Долярчик написав:https://youtu.be/jxNDJuuvQCo

Пропал Долярчик. Сейчас трансформируется, заработает миллиард и скупит все однушки во Львове-колыбели польского футбола.
airmax78
 
Повідомлень: 26799
З нами з: 25.10.12
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:49

  freeze написав:Второй пример зуда.
Саакашвили переименовал в рамках декоммунизации в Одессе улицу Белинского в улицу Леонтовича - обоснование Белинский - сволочь, организовывал Голодомор, проголосовали.

Потом историки уточнили, что Белинский вообще-то типа борец с царским режимом, который угнетал козаков. На следующей сессии депутаты чесали репу, чесали, действительно как-то неудобно получилось с борцом против режима, но мы же не клоуны, опять переименовывать, пусть уже будет Леонтовича, уже на новые вывески деньги распилили, не возвращать же. И икнули все сразу, это их вспомнили незлым тихим словом жители переименованной улицы.


всегда интересовало сколько же можно напилить на переименовании улиц?)
кстати никаких документов менять при переименовании не нужно - проверено неоднократно, а все эту чушь повторяют почему то

зы: за юлю небось голосовать будете? :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5092
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:50

airmax78 ИМнХО Долярчик - это новый Юра Привокзальный
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 29.11.16
Подякував: 453 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, рассматривал вчера ценники в НЙ. Блин, за два ляма с видом в стену
https://www.mansionglobal.com/newyork/8 ... mod=search
hume
 
Повідомлень: 4932
З нами з: 27.12.12
Подякував: 399 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2739274027412742>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1201, 1202, 1203
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12020 2114985
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лис, 2018 10:57
V2
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.