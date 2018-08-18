Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Для примера, зуд переименования в Одессе - 1. при первом вале переименования площадь 50-летия СССР была переименована в площадь Независимости, а площадь Конституции СССР была переименована в площадь Деревянко. Это было вменяемо и понятно, никто не был против. 2. народ какое-то время привыкал, обжился, поменял вывески, в документах изменения вносили, вдруг опять новый приступ зуда. Не так сидят/c. Ельцин/ Опять переименовали Площадь Деревянко в площадь Независимости, площадь Независимости в площадь Деревянко. Это был мультиоргазм у любителей переименований.
Дериба́совская в разное время носила названия: Садовая, Гимназская, Лассаля, Чкалова. А окончательно ее переименовали румынские оккупанты в 1941, после чего любители менять названия коммунисты и теперешние оставили как есть.
Второй пример зуда. Саакашвили переименовал в рамках декоммунизации в Одессе улицу Белинского в улицу Леонтовича - обоснование Белинский - сволочь, организовывал Голодомор, проголосовали.
Потом историки уточнили, что Белинский вообще-то типа борец с царским режимом, который угнетал козаков. На следующей сессии депутаты чесали репу, чесали, действительно как-то неудобно получилось с борцом против режима, но мы же не клоуны, опять переименовывать, пусть уже будет Леонтовича, уже на новые вывески деньги распилили, не возвращать же. И икнули все сразу, это их вспомнили незлым тихим словом жители переименованной улицы.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 17 лис, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
КП "Київтеплоенерго" має намір переглянути тарифи на послуги із централізовнаого опалення і постачання гарчої води для населення та бюджетних установ міста. Про це йдеться у повідомленні "Київтеплоенерго", опублікованому у комунальній газеті "Хрещатик" від 16 листопада, передає УНН.
Зокрема планується, що з 1 січня 2019 року опалення подорожчає на 22,3% - з 1 354,78 до 1 656,67 гривень за Гкал для будинків з лічильниками тепла і з 31,52 до 38,55 гривень за кв. м опалювальної площі на місяць за відсутності лічильника.
Окрім того, тариф на централізоване постачання гарячої води для населення пропонується підвищити на 22,5% - з 80,59 до 98,76 гривень за куб. м за підключення сушарки для рушників до системи гарячого водопостачання і з 74,52 до 91,34 гривень за куб. м без сушарки для рушників.
Тариф на постачання гарячої води для бюджетних установ пропонується підвищити на 1% - з 98,74 до 99,75 гривень за куб. м, для релігійних організацій на 98,7% - з 50 до 99,37 гривень за куб. м, для інших споживачів на 0,8% - з 98,65 до 99,4 гривень за куб. м.
freeze написав:Второй пример зуда. Саакашвили переименовал в рамках декоммунизации в Одессе улицу Белинского в улицу Леонтовича - обоснование Белинский - сволочь, организовывал Голодомор, проголосовали.
Потом историки уточнили, что Белинский вообще-то типа борец с царским режимом, который угнетал козаков. На следующей сессии депутаты чесали репу, чесали, действительно как-то неудобно получилось с борцом против режима, но мы же не клоуны, опять переименовывать, пусть уже будет Леонтовича, уже на новые вывески деньги распилили, не возвращать же. И икнули все сразу, это их вспомнили незлым тихим словом жители переименованной улицы.
всегда интересовало сколько же можно напилить на переименовании улиц?) кстати никаких документов менять при переименовании не нужно - проверено неоднократно, а все эту чушь повторяют почему то
зы: за юлю небось голосовать будете?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.