freeze написав: Второй пример зуда.

Саакашвили переименовал в рамках декоммунизации в Одессе улицу Белинского в улицу Леонтовича - обоснование Белинский - сволочь, организовывал Голодомор, проголосовали.



всегда интересовало сколько же можно напилить на переименовании улиц?)

кстати никаких документов менять при переименовании не нужно - проверено неоднократно, а все эту чушь повторяют почему то



