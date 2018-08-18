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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2740274127422743>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:08

  zzzzzz написав:
  hume написав:Кстати, рассматривал вчера ценники в НЙ. Блин, за два ляма с видом в стену
https://www.mansionglobal.com/newyork/8 ... mod=search



Зображення

Ковер зачетный :mrgreen: :mrgreen:

оно то конечно стильно, но босыми ногами на ламинат как то холодно... это как спортивные штаны под джинсы с дырками на коленках
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:20

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гггг)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:42

  zzzzzz написав:

гггг)))

А если персидский шёлковый/шерстяной ручной работы, они как правило не в современном стиле
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:42

крещатик 24/09/41

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:45

  zzzzzz написав:Ковер зачетный

Вооооот, не спешите выбрасывать бабушкины натуральные ковры, в будущем от них квартира станет самой стильной и востребованной :mrgreen:

А мне картина над кроватью понравилась :)
l66
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:00

  Долярчик написав:... всім дякую за думки! - всіх зрозумів!
- і в підсумок, хотів би завершити все це словами одного з форумчан:
  Долярчик написав:InterForever написав:
когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...

... бачу знову "сміхуйочки", а по суті - знову НУЛЬ!
- це ще раз доводить вищенаписані виділені слова!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:09

  Долярчик написав:... бачу знову "сміхуйочки", а по суті - знову НУЛЬ!
- це ще раз доводить вищенаписані виділені слова!


Було кілька постів - від мене, від Риба-сом, від інших. Не хочете конструктиву - гудбай.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:11

Долярчик
Хватит сомневаться.
Главное - заработайте на вторую хату, начните ее сдавать.
Потом подрастет Ваш ребенок, подарите ему квартиру, как старт во взрослую жизнь.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:14

  Долярчик написав:[
... бачу знову "сміхуйочки", а по суті - знову НУЛЬ!
- це ще раз доводить вищенаписані виділені слова!

Хату продавай, как раз заработаешь. Поживи с тёщей, поброди по другим котлованам, а там гляди и спадщина привалит :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:34

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... всім дякую за думки! - всіх зрозумів!
- і в підсумок, хотів би завершити все це словами одного з форумчан:
  Долярчик написав:InterForever написав:
когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...

... бачу знову "сміхуйочки", а по суті - знову НУЛЬ!
- це ще раз доводить вищенаписані виділені слова!

Вы же не поймете.

Но все-же подумайте над тем, что инвестиции в дополнительную недвижимость только для людей с высоким уровнем доходов и естественно аскетичным образом жизни.
Лучше не задумывайтесь над тем, как бы урвать халяву, потом не работать и быть лендлордом. Свозите детей в Египет, пусть рыбок посмотрят, снимите нормальную квартиру, поживите без тещи. Годы пройдут, будете к старости с лишней квартирой в дупе Восточной Европы и жизнью, прожитой в искусственной бедности.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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