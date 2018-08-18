А улицу Кудри так до сих пор и не переименовали.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 12:35
Додано: Суб 17 лис, 2018 12:39
Мы живем не в СССР. Есть очень большая вероятность, что эта квартира ему не понадобится. Что он скажет "папа, почему мы отдыхали на Азове и ели жареную селедку, почему со мной никто не хотел дружить из-за плохой одежды и отстойного телефона, почему я не мог сводить понравившуюся девочку в кино? Ради этого куска бетона? Я сейчас снимаю отличную студию в Монреале и для меня эта квартира только обуза".
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 17 лис, 2018 12:45
Vlad442
Возможно, Долярчик сейчас не ведет аскетичную жизнь.
Его дети итак бывают на морях-океанах и т.д.
А пока он заработает на вторую квартиру - дети будут уже взрослыми.
Он еще и первую без ремонта, техники и мебели имеет только на бумаге.
Главное - у человека есть цель.
Додано: Суб 17 лис, 2018 12:49
так - так, життя прожити - не поле перейти! ©
Вы же не поймете.
Но все-же подумайте над тем, что инвестиции в дополнительную недвижимость только для людей с высоким уровнем доходов и естественно аскетичным образом жизни.
Лучше не задумывайтесь над тем, как бы урвать халяву, потом не работать и быть лендлордом. Свозите детей в Египет, пусть рыбок посмотрят, снимите нормальную квартиру, поживите без тещи. Годы пройдут, будете к старости с лишней квартирой в дупе Восточной Европы и жизнью, прожитой в искусственной бедности.[/quote]
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.... щось у Ваших словах є....
п. с.
... а знімати квартиру - вже пізно! - бо, ~ влітку планую перебратись у НОВУ квартиру БЕЗ тещі!
п. с. 2
...і вчора, якраз телефонували з ВП, що через тиждень прийти оформити ПВ(права власності)
- моїй радості(на моменті) - не має меж!!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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