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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2740274127422743

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:35

  kingkongovets написав:крещатик 24/09/41

Зображення

А улицу Кудри так до сих пор и не переименовали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:39

  l66 написав:Долярчик
Хватит сомневаться.
Главное - заработайте на вторую хату, начните ее сдавать.
Потом подрастет Ваш ребенок, подарите ему квартиру, как старт во взрослую жизнь.

Мы живем не в СССР. Есть очень большая вероятность, что эта квартира ему не понадобится. Что он скажет "папа, почему мы отдыхали на Азове и ели жареную селедку, почему со мной никто не хотел дружить из-за плохой одежды и отстойного телефона, почему я не мог сводить понравившуюся девочку в кино? Ради этого куска бетона? Я сейчас снимаю отличную студию в Монреале и для меня эта квартира только обуза".
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:45

Vlad442
Возможно, Долярчик сейчас не ведет аскетичную жизнь.
Его дети итак бывают на морях-океанах и т.д.
А пока он заработает на вторую квартиру - дети будут уже взрослыми.
Он еще и первую без ремонта, техники и мебели имеет только на бумаге.

Главное - у человека есть цель.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:49

так - так, життя прожити - не поле перейти! ©

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:
4501194. всім дякую за думки! - всіх зрозумів!
- і в підсумок, хотів би завершити все це словами одного з форумчан:
[quote="4500544:Долярчик написав:InterForever написав:
когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...

... бачу знову "сміхуйочки", а по суті - знову НУЛЬ!
- це ще раз доводить вищенаписані виділені слова!

Вы же не поймете.

Но все-же подумайте над тем, что инвестиции в дополнительную недвижимость только для людей с высоким уровнем доходов и естественно аскетичным образом жизни.
Лучше не задумывайтесь над тем, как бы урвать халяву, потом не работать и быть лендлордом. Свозите детей в Египет, пусть рыбок посмотрят, снимите нормальную квартиру, поживите без тещи. Годы пройдут, будете к старости с лишней квартирой в дупе Восточной Европы и жизнью, прожитой в искусственной бедности.[/quote]
=====

.... щось у Ваших словах є....

п. с.
... а знімати квартиру - вже пізно! - бо, ~ влітку планую перебратись у НОВУ квартиру БЕЗ тещі! :mrgreen:

п. с. 2
...і вчора, якраз телефонували з ВП, що через тиждень прийти оформити ПВ(права власності) :!:

- моїй радості(на моменті) - не має меж!!!!! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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