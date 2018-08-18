RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2740274127422743

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:49

так - так, життя прожити - не поле перейти! ©

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:
4501194. всім дякую за думки! - всіх зрозумів!
- і в підсумок, хотів би завершити все це словами одного з форумчан:
[quote="4500544:Долярчик написав:InterForever написав:
когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...

... бачу знову "сміхуйочки", а по суті - знову НУЛЬ!
- це ще раз доводить вищенаписані виділені слова!

Вы же не поймете.

Но все-же подумайте над тем, что инвестиции в дополнительную недвижимость только для людей с высоким уровнем доходов и естественно аскетичным образом жизни.
Лучше не задумывайтесь над тем, как бы урвать халяву, потом не работать и быть лендлордом. Свозите детей в Египет, пусть рыбок посмотрят, снимите нормальную квартиру, поживите без тещи. Годы пройдут, будете к старости с лишней квартирой в дупе Восточной Европы и жизнью, прожитой в искусственной бедности.[/quote]
=====

.... щось у Ваших словах є....

п. с.
... а знімати квартиру - вже пізно! - бо, ~ влітку планую перебратись у НОВУ квартиру БЕЗ тещі! :mrgreen:

п. с. 2
...і вчора, якраз телефонували з ВП, що через тиждень прийти оформити ПВ(права власності) :!:

- моїй радості(на моменті) - не має меж!!!!! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5275
З нами з: 19.10.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66, Vlad442
...то я раніше, "яросно/жорстко" скирдував!(хоч моя сім'я, майже, щороку їздила на укр-море, або Шацькі озера)
- а далі, планую "на раслабоні" скирдувати!
- тобто, щоб сім'я мала все необхідне, але щоб витрати були "з розумом"(нічого зайвого! )
- ну і укр-море з-часом змінити на середземне.... :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5275
З нами з: 19.10.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?
А попроще в произношении вариантов не было?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22591
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5067 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?
А попроще в произношении вариантов не было?


это уже другая история
тверская остается - солидарность и фракция гусовского проголосовали за, а бют и сволота - против
но я бы все же переименовал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5095
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:крещатик 24/09/41

Зображення

А улицу Кудри так до сих пор и не переименовали.


в процессе, она будет маккейна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5095
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2740274127422743
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1201, 1202, 1203
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12021 2115181
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лис, 2018 12:14
Vlad442
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1397
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10954)
17.11.2018 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.