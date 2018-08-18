Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
4501194. всім дякую за думки! - всіх зрозумів! - і в підсумок, хотів би завершити все це словами одного з форумчан: [quote="4500544:Долярчик написав:InterForever написав: когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...
... бачу знову "сміхуйочки", а по суті - знову НУЛЬ! - це ще раз доводить вищенаписані виділені слова!
Вы же не поймете.
Но все-же подумайте над тем, что инвестиции в дополнительную недвижимость только для людей с высоким уровнем доходов и естественно аскетичным образом жизни. Лучше не задумывайтесь над тем, как бы урвать халяву, потом не работать и быть лендлордом. Свозите детей в Египет, пусть рыбок посмотрят, снимите нормальную квартиру, поживите без тещи. Годы пройдут, будете к старости с лишней квартирой в дупе Восточной Европы и жизнью, прожитой в искусственной бедности.[/quote] =====
.... щось у Ваших словах є....
п. с. ... а знімати квартиру - вже пізно! - бо, ~ влітку планую перебратись у НОВУ квартиру БЕЗ тещі!
п. с. 2 ...і вчора, якраз телефонували з ВП, що через тиждень прийти оформити ПВ(права власності)
- моїй радості(на моменті) - не має меж!!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
l66, Vlad442 ...то я раніше, "яросно/жорстко" скирдував!(хоч моя сім'я, майже, щороку їздила на укр-море, або Шацькі озера) - а далі, планую "на раслабоні" скирдувати! - тобто, щоб сім'я мала все необхідне, але щоб витрати були "з розумом"(нічого зайвого! ) - ну і укр-море з-часом змінити на середземне....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4