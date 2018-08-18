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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2741274227432744>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:49

так - так, життя прожити - не поле перейти! ©

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:
4501194. всім дякую за думки! - всіх зрозумів!
- і в підсумок, хотів би завершити все це словами одного з форумчан:
[quote="4500544:Долярчик написав:InterForever написав:
когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...

... бачу знову "сміхуйочки", а по суті - знову НУЛЬ!
- це ще раз доводить вищенаписані виділені слова!

Вы же не поймете.

Но все-же подумайте над тем, что инвестиции в дополнительную недвижимость только для людей с высоким уровнем доходов и естественно аскетичным образом жизни.
Лучше не задумывайтесь над тем, как бы урвать халяву, потом не работать и быть лендлордом. Свозите детей в Египет, пусть рыбок посмотрят, снимите нормальную квартиру, поживите без тещи. Годы пройдут, будете к старости с лишней квартирой в дупе Восточной Европы и жизнью, прожитой в искусственной бедности.[/quote]
=====

.... щось у Ваших словах є....

п. с.
... а знімати квартиру - вже пізно! - бо, ~ влітку планую перебратись у НОВУ квартиру БЕЗ тещі! :mrgreen:

п. с. 2
...і вчора, якраз телефонували з ВП, що через тиждень прийти оформити ПВ(права власності) :!:

- моїй радості(на моменті) - не має меж!!!!! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66, Vlad442
...то я раніше, "яросно/жорстко" скирдував!(хоч моя сім'я, майже, щороку їздила на укр-море, або Шацькі озера)
- а далі, планую "на раслабоні" скирдувати!
- тобто, щоб сім'я мала все необхідне, але щоб витрати були "з розумом"(нічого зайвого! )
- ну і укр-море з-часом змінити на середземне.... :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?
А попроще в произношении вариантов не было?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?
А попроще в произношении вариантов не было?


это уже другая история
тверская остается - солидарность и фракция гусовского проголосовали за, а бют и сволота - против
но я бы все же переименовал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:крещатик 24/09/41

Зображення

А улицу Кудри так до сих пор и не переименовали.


в процессе, она будет маккейна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:38

  l66 написав:
  Долярчик написав:тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень",

Тамадой.
Вложения небольшие. Работа обычно пятница, суббота.
Заработок зависит от того, как себя зарекомендуете. :lol:

знайома казала, що має знайомого тамаду (організатора урочистих церемоній:гелєві
кульки і куча інших понтів - тіпа ми нє бєдні), нехіло заробляє, навіть в в такому, згідно Держстата, офіційно бідному регіоні як Тернопільщина
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня снимал как-то молодой парень диджей, обслуживающий мероприятия. Зарабатывал неплохо. На аренду и содержание семьи хватало, но это такой бизнес, когда сначала ты работаешь на имя, которое будет твоим капиталом, потом имя работает на тебя.
Вложения нужны немалые, но они не материального характера, поэтому со стороны кажется, что все легко.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:52

flyman
Я знаю.
Когда-то именно так я заработала на свою первую квартиру.
В будни работала в одном месте (по специальности, которую получила в ВУЗе), а по вечерам пятниц и суббот - в другом (свадьбы, юбилеи, корпоративы). Сейчас уже ни там, ни там не работаю, нет надобности)
Но когда мы купили свою первую трехкомнатную квартиру, мне казалось, что счастье безграничное. Мы сели на полу в пустой квартире, обперлись о стену и тупо наслаждались созерзанием СВОИХ стен. :)
l66
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:57

  flyman написав:
  l66 написав:
  Долярчик написав:тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень",

Тамадой.
Вложения небольшие. Работа обычно пятница, суббота.
Заработок зависит от того, как себя зарекомендуете. :lol:

знайома казала, що має знайомого тамаду (організатора урочистих церемоній:гелєві
кульки і куча інших понтів - тіпа ми нє бєдні), нехіло заробляє, навіть в в такому, згідно Держстата, офіційно бідному регіоні як Тернопільщина

я знаю этого чувака
https://www.facebook.com/PidsluhanoBC/v ... 499888056/
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:04

  Vlad442 написав:
  l66 написав:Долярчик
Хватит сомневаться.
Главное - заработайте на вторую хату, начните ее сдавать.
Потом подрастет Ваш ребенок, подарите ему квартиру, как старт во взрослую жизнь.

Мы живем не в СССР. Есть очень большая вероятность, что эта квартира ему не понадобится. Что он скажет "папа, почему мы отдыхали на Азове и ели жареную селедку, почему со мной никто не хотел дружить из-за плохой одежды и отстойного телефона, почему я не мог сводить понравившуюся девочку в кино? Ради этого куска бетона? Я сейчас снимаю отличную студию в Монреале и для меня эта квартира только обуза".

Зміна учотки - зміна парадигми.
І що робити з Аркадою, якщо синочок в Монреалі? Забити вікна дошками?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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