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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лис, 2018 15:06
Долярчик написав:
- а далі, планую "на раслабоні" скирдувати!
Не вийде, це вже стиль життя, навіть не звичка....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:13
flyman написав: Vlad442 написав: l66 написав:Долярчик
Хватит сомневаться.
Главное - заработайте на вторую хату, начните ее сдавать.
Потом подрастет Ваш ребенок, подарите ему квартиру, как старт во взрослую жизнь.
Мы живем не в СССР. Есть очень большая вероятность, что эта квартира ему не понадобится. Что он скажет "папа, почему мы отдыхали на Азове и ели жареную селедку, почему со мной никто не хотел дружить из-за плохой одежды и отстойного телефона, почему я не мог сводить понравившуюся девочку в кино? Ради этого куска бетона? Я сейчас снимаю отличную студию в Монреале и для меня эта квартира только обуза".
Зміна учотки - зміна парадигми.
І що робити з Аркадою, якщо синочок в Монреалі? Забити вікна дошками?
оператора учётки поменяли он ещё не все тэзисы предыдущего Влада выучил
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:15
вот хочу развестись чтоб субсидию оформить на 120 метровую квартиру, и помощь жене оформить как матери одиночке... что скажете?
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:23
Оранжевый-хит сезона написав:
вот хочу развестись чтоб субсидию оформить на 120 метровую квартиру, и помощь жене оформить как матери одиночке... что скажете?
Вы поступили в МБА?
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:36
flyman написав: Vlad442 написав: l66 написав:Долярчик
Хватит сомневаться.
Главное - заработайте на вторую хату, начните ее сдавать.
Потом подрастет Ваш ребенок, подарите ему квартиру, как старт во взрослую жизнь.
Мы живем не в СССР. Есть очень большая вероятность, что эта квартира ему не понадобится. Что он скажет "папа, почему мы отдыхали на Азове и ели жареную селедку, почему со мной никто не хотел дружить из-за плохой одежды и отстойного телефона, почему я не мог сводить понравившуюся девочку в кино? Ради этого куска бетона? Я сейчас снимаю отличную студию в Монреале и для меня эта квартира только обуза".
Зміна учотки - зміна парадигми.
І що робити з Аркадою, якщо синочок в Монреалі? Забити вікна дошками?
Как вы прикидываетесь неграмотным, так, иногда, прикидываетесь трудно понимающим.
Одно дело вкладывать лишние деньги, пока бизнес работает, в пенсионный фонд. Другое во всем себе отказывать, что-бы накопить сыночку на квартиру.
Посыл в том, что покупать квартиру под аренду или детям нужно только, когда все базовые потребности удовлетворены.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:36
Оранжевый-хит сезона написав:
вот хочу развестись чтоб субсидию оформить на 120 метровую квартиру, и помощь жене оформить как матери одиночке... что скажете?
Непорядочно.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:40
l66 написав:
Но когда мы купили свою первую трехкомнатную квартиру, мне казалось, что счастье безграничное. Мы сели на полу в пустой квартире, обперлись о стену и тупо наслаждались созерзанием СВОИХ стен.
Долярчик написав:
прийти оформити ПВ(права власності)
- моїй радості(на моменті) - не має меж!!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:46
flyman написав: Долярчик написав:
- а далі, планую "на раслабоні" скирдувати!
Не вийде, це вже стиль життя, навіть не звичка....
.. буду змінювати ситуейшн
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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