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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2742274327442745>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:06

  Долярчик написав:- а далі, планую "на раслабоні" скирдувати!

Не вийде, це вже стиль життя, навіть не звичка....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:23

  Оранжевый-хит сезона написав:вот хочу развестись чтоб субсидию оформить на 120 метровую квартиру, и помощь жене оформить как матери одиночке... что скажете?

Вы поступили в МБА?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:36

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  l66 написав:Долярчик
Хватит сомневаться.
Главное - заработайте на вторую хату, начните ее сдавать.
Потом подрастет Ваш ребенок, подарите ему квартиру, как старт во взрослую жизнь.

Мы живем не в СССР. Есть очень большая вероятность, что эта квартира ему не понадобится. Что он скажет "папа, почему мы отдыхали на Азове и ели жареную селедку, почему со мной никто не хотел дружить из-за плохой одежды и отстойного телефона, почему я не мог сводить понравившуюся девочку в кино? Ради этого куска бетона? Я сейчас снимаю отличную студию в Монреале и для меня эта квартира только обуза".

Зміна учотки - зміна парадигми.
І що робити з Аркадою, якщо синочок в Монреалі? Забити вікна дошками?

Как вы прикидываетесь неграмотным, так, иногда, прикидываетесь трудно понимающим.
Одно дело вкладывать лишние деньги, пока бизнес работает, в пенсионный фонд. Другое во всем себе отказывать, что-бы накопить сыночку на квартиру.
Посыл в том, что покупать квартиру под аренду или детям нужно только, когда все базовые потребности удовлетворены.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:вот хочу развестись чтоб субсидию оформить на 120 метровую квартиру, и помощь жене оформить как матери одиночке... что скажете?

Непорядочно.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:40

... от виходить, як виглядає щастя...)))

  l66 написав:Но когда мы купили свою первую трехкомнатную квартиру, мне казалось, что счастье безграничное. Мы сели на полу в пустой квартире, обперлись о стену и тупо наслаждались созерзанием СВОИХ стен.

  Долярчик написав:прийти оформити ПВ(права власності)
- моїй радості(на моменті) - не має меж!!!!!

:)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:46

  flyman написав:
  Долярчик написав:- а далі, планую "на раслабоні" скирдувати!

Не вийде, це вже стиль життя, навіть не звичка....

.. буду змінювати ситуейшн :)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:01

Первый, я вас починаю розуміти коли вы пишете про черговиї тиждень болі та скиглення))))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:15

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вот хочу развестись чтоб субсидию оформить на 120 метровую квартиру, и помощь жене оформить как матери одиночке... что скажете?

Вы поступили в МБА?

Да в Нархозе...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рассматриваю объект инвестирования для сдачи в аренду в будущем. На Печерске (ЖК Новопечерська Вежа)
Зарядили 48куе за 45 квадратов. Через год хотят сдать, но думаю, еще год нужно накинуть, с фасадными работами сильные задержки. Итого 10-12куе ремонт. 60 000 на выходе. За сколько в том районе (Нижний Печерск)можно будет сдавать квартиру? Стоит ли ввязываться в этот сегмент перед выборами ? Пожурите или поддержите )))
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:16

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вот хочу развестись чтоб субсидию оформить на 120 метровую квартиру, и помощь жене оформить как матери одиночке... что скажете?

Непорядочно.

а деньги на обнал скидывать порядочно?
Оранжевый-хит сезона
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