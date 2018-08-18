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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2742274327442745

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:27

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:крещатик 24/09/41

Зображення

А улицу Кудри так до сих пор и не переименовали.


в процессе, она будет маккейна

Лучше б её в Гедройца. Маккейн прям так Украине и Киеву дорог. Типа "Лумумба нашего времени"
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:40

  necovi4 написав:Рассматриваю объект инвестирования для сдачи в аренду в будущем. На Печерске (ЖК Новопечерська Вежа)
Зарядили 48куе за 45 квадратов. Через год хотят сдать, но думаю, еще год нужно накинуть, с фасадными работами сильные задержки. Итого 10-12куе ремонт. 60 000 на выходе. За сколько в том районе (Нижний Печерск)можно будет сдавать квартиру? Стоит ли ввязываться в этот сегмент перед выборами ? Пожурите или поддержите )))

С одной стороны это вроде как печерск, рядом метро, нл даже) С другой стороны там рядом очень мало инфраструктуры, промзона, автовокзал, жд станция, общаги. Считаю это место идеальным для какого-то жк эконом. Если вы планируете что это будет бизнес сегмент, думаю место не очень подходящее, из плюсов вижу то что без пробок до крещатика 5 минут на авто, да и цена на сегодняшний день чуть больше 1000 за метр в однушке неплохая.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:40

  Оранжевый-хит сезона написав:вот хочу развестись чтоб субсидию оформить на 120 метровую квартиру, и помощь жене оформить как матери одиночке... что скажете?
Красава,только тебя уня закроют,за неуплату аликов :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:43

  Kostia написав:[из плюсов вижу то что без пробок до крещатика 5 минут на авто,


из дупы киквидзе? нереально
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:46

  trololo написав:
  Kostia написав:[из плюсов вижу то что без пробок до крещатика 5 минут на авто,


из дупы киквидзе? нереально

Без пробок ночью думаю можно, много светофоров на мигающем жёлтом)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:49

  necovi4 написав:Рассматриваю объект инвестирования для сдачи в аренду в будущем. На Печерске (ЖК Новопечерська Вежа)
Зарядили 48куе за 45 квадратов. Через год хотят сдать, но думаю, еще год нужно накинуть, с фасадными работами сильные задержки. Итого 10-12куе ремонт. 60 000 на выходе. За сколько в том районе (Нижний Печерск)можно будет сдавать квартиру? Стоит ли ввязываться в этот сегмент перед выборами ? Пожурите или поддержите )))


Вас так припекло,что вы носитесь по всем ОП в надежде пристроить свою котлетку,успокойтесь,отскок по ценам вроде был,но продаж не добавилось.
Выборы это всегда дестабилизирующий фактор,кто его знает как будет цепляться за штурвал кумир шимпанзе и прочих, кто себя неплохо чувствует?
Я бы посмотрел на этот цирк со стороны,дорожая не видно на горизонте,так что поберегите мясное изделие,будут ещё заманушки,а то чувствуется что у вас в руках горячекатанная сталь и вам срочно надо её пристроить,а вот как,это не важно :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:12

  Kostia написав:
  trololo написав:
  Kostia написав:[из плюсов вижу то что без пробок до крещатика 5 минут на авто,


из дупы киквидзе? нереально

Без пробок ночью думаю можно, много светофоров на мигающем жёлтом)

Ну если в 6 утра стартовать на работу тогда можно и за 5 )))
В 9 утра вся Леси до бесарабки стоит
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:17

  Faceless написав:
kingkongovets написав:в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?
А попроще в произношении вариантов не было?


Вот уже два человека из двух заметили, что так назвать улицу не по феньшую.
Чтоб вы жили на улице Розенкранца и Гильденстерна.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:23

  necovi4 написав:Рассматриваю объект инвестирования для сдачи в аренду в будущем. На Печерске (ЖК Новопечерська Вежа)
Зарядили 48куе за 45 квадратов. Через год хотят сдать, но думаю, еще год нужно накинуть, с фасадными работами сильные задержки. Итого 10-12куе ремонт. 60 000 на выходе. За сколько в том районе (Нижний Печерск)можно будет сдавать квартиру? Стоит ли ввязываться в этот сегмент перед выборами ? Пожурите или поддержите )))

Съездите прогуляйтесь вечерком. Печерск он такой разный.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:26

  kingkongovets написав:всегда интересовало сколько же можно напилить на переименовании улиц?)


Гугл в помощь, первое что гуглится например

Как нам рассказали в департаменте ЖКХ, одна табличка на доме стоит приблизительно 1000 грн. «Сделать точный расчет затрат на смену табличек на домах сейчас очень сложно, поскольку очень скачет курс доллара. Ведь все материалы, из которых делаются таблички и указатели, импортного производства. Кроме того, цена табличек зависит от сложности материала — светоотражающие они или нет, с подсветкой или нет. Приблизительно стоимость изготовления одной таблички в среднем — больше 1 тыс. грн. И это с учетом, что не нужно тратиться на дизайн.», — рассказал нам начальник Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий.

Это было в 2015 году, сейчас, думаю качество табличек значительно увеличилась, вместе с ценой.

Полагаю, что в Одессе суммарно напилили несколько десятков миллионов гривен, у нас за копейки мэрия не будет ерундой заниматься.
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