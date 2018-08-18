Додано: Суб 17 лис, 2018 17:26

kingkongovets написав: всегда интересовало сколько же можно напилить на переименовании улиц?) всегда интересовало сколько же можно напилить на переименовании улиц?)

Гугл в помощь, первое что гуглится напримерКак нам рассказали в департаменте ЖКХ, одна табличка на доме стоит приблизительно 1000 грн. «Сделать точный расчет затрат на смену табличек на домах сейчас очень сложно, поскольку очень скачет курс доллара. Ведь все материалы, из которых делаются таблички и указатели, импортного производства. Кроме того, цена табличек зависит от сложности материала — светоотражающие они или нет, с подсветкой или нет. Приблизительно стоимость изготовления одной таблички в среднем — больше 1 тыс. грн. И это с учетом, что не нужно тратиться на дизайн.», — рассказал нам начальник Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий.Это было в 2015 году, сейчас, думаю качество табличек значительно увеличилась, вместе с ценой.Полагаю, что в Одессе суммарно напилили несколько десятков миллионов гривен, у нас за копейки мэрия не будет ерундой заниматься.