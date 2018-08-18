Додано: Суб 17 лис, 2018 16:49

necovi4 написав: Рассматриваю объект инвестирования для сдачи в аренду в будущем. На Печерске (ЖК Новопечерська Вежа)

Зарядили 48куе за 45 квадратов. Через год хотят сдать, но думаю, еще год нужно накинуть, с фасадными работами сильные задержки. Итого 10-12куе ремонт. 60 000 на выходе. За сколько в том районе (Нижний Печерск)можно будет сдавать квартиру? Стоит ли ввязываться в этот сегмент перед выборами ? Пожурите или поддержите ))) Рассматриваю объект инвестирования для сдачи в аренду в будущем. На Печерске (ЖК Новопечерська Вежа)Зарядили 48куе за 45 квадратов. Через год хотят сдать, но думаю, еще год нужно накинуть, с фасадными работами сильные задержки. Итого 10-12куе ремонт. 60 000 на выходе. За сколько в том районе (Нижний Печерск)можно будет сдавать квартиру? Стоит ли ввязываться в этот сегмент перед выборами ? Пожурите или поддержите )))

Вас так припекло,что вы носитесь по всем ОП в надежде пристроить свою котлетку,успокойтесь,отскок по ценам вроде был,но продаж не добавилось.Выборы это всегда дестабилизирующий фактор,кто его знает как будет цепляться за штурвал кумир шимпанзе и прочих, кто себя неплохо чувствует?Я бы посмотрел на этот цирк со стороны,дорожая не видно на горизонте,так что поберегите мясное изделие,будут ещё заманушки,а то чувствуется что у вас в руках горячекатанная сталь и вам срочно надо её пристроить,а вот как,это не важно