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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2744274527462747>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:40

freeze
А вот прошедший тендер в Киеве 193 таблички - 110 тис.грн.
https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA- ... fd5609ec57
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:43

  kingkongovets написав:зы: за юлю небось голосовать будете?


Не угадали, как человек отдавший несколько лет жизни армии - только за полковника.

В стране сумбур, процветает коррупция и кумовство, группы хунвэйбинов атакуют суды и другие присутственные места, на форумах срач, подворотнички не постираны, лица людей не радостные, обувь у многих не почищена.
Только за полковника. Насильственно внедряем счастливую и справедливую шведскую модель государства, всё хорошее уже придумано до нас.

))) Написано с некоторой долей гиперболизации, но основной посыл высветлен.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:45

А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:08

  necovi4 написав:Рассматриваю объект инвестирования для сдачи в аренду в будущем. На Печерске (ЖК Новопечерська Вежа)
Зарядили 48куе за 45 квадратов. Через год хотят сдать, но думаю, еще год нужно накинуть, с фасадными работами сильные задержки. Итого 10-12куе ремонт. 60 000 на выходе. За сколько в том районе (Нижний Печерск)можно будет сдавать квартиру? Стоит ли ввязываться в этот сегмент перед выборами ? Пожурите или поддержите )))


Квартира 1-1вх 45,24 кв * ОТ 31828 получается цена с 51,5 стартует.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

новопечерська вежа

https://www.skypixel.com/photos/vydubychi
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))
Ещё раз поднимете тут эту тему, могу вас отправить в бан до выборов
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  kingkongovets написав:
trololo написав:[quote="4501474:zzzzzz"]А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))


я буду, а че? мне вот интересно, есть те, кто за юрия "400 лямов" бойка будут голосовать, расскажите о себе


ребе нок будет, сам говорил
а вот кто за юлю будет? лично я таких не знаю

Кинг, нет таких, но очень неплохо просчитано в штабе. Если 2 тур: он и Юля, выигрывает - он, а вот если не Юля или Бойко шансов 0,0001%. Вот и раздувают если не Юля, то кто ;)[/quote]

девушка, аналитика это явно не ваше)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:18

https://vezha.kiev.ua/vse-kvartiry/odno ... rtiry/2-s2

Маленькая квартирка 39 квадратов, но вид с 24 этажа за счет двух окон на разные строны будет открываться прикольный.
Зображення

А вот такая же квартирка на 19 этаже имеет преимущество что будет типа собственный балкон размером с квартиру )) Летом пати можно устраивать :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:29

Лазил по Новопечерской веже как-то. Все 1-ки выходят или на железку или на Бойчука. Да и планировки не понравились. Самая неужасная по планировке оказалась на стыке секций, то есть окна спальни конкретно в стену. В общем и так был не особо расположен, а после просмотра вообще никаких сомнений.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:37

  Vlad442 написав:
  l66 написав:Долярчик
Хватит сомневаться.
Главное - заработайте на вторую хату, начните ее сдавать.
Потом подрастет Ваш ребенок, подарите ему квартиру, как старт во взрослую жизнь.

Мы живем не в СССР. Есть очень большая вероятность, что эта квартира ему не понадобится. Что он скажет "папа, почему мы отдыхали на Азове и ели жареную селедку, почему со мной никто не хотел дружить из-за плохой одежды и отстойного телефона, почему я не мог сводить понравившуюся девочку в кино? Ради этого куска бетона? Я сейчас снимаю отличную студию в Монреале и для меня эта квартира только обуза".

Ответите ребенку словами местных лендлордов, что студия - это для нищебродов и зачем было уезжать, если тут ждут целых 60 квадратов в Куйове?
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