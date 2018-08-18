А вот прошедший тендер в Киеве 193 таблички - 110 тис.грн.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 17:40
freeze
А вот прошедший тендер в Киеве 193 таблички - 110 тис.грн.
Живите своим умом!
Додано: Суб 17 лис, 2018 17:43
Не угадали, как человек отдавший несколько лет жизни армии - только за полковника.
В стране сумбур, процветает коррупция и кумовство, группы хунвэйбинов атакуют суды и другие присутственные места, на форумах срач, подворотнички не постираны, лица людей не радостные, обувь у многих не почищена.
Только за полковника. Насильственно внедряем счастливую и справедливую шведскую модель государства, всё хорошее уже придумано до нас.
))) Написано с некоторой долей гиперболизации, но основной посыл высветлен.
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:08
Квартира 1-1вх 45,24 кв * ОТ 31828 получается цена с 51,5 стартует.
Живите своим умом!
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:09
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
новопечерська вежа
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ещё раз поднимете тут эту тему, могу вас отправить в бан до выборов
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кинг, нет таких, но очень неплохо просчитано в штабе. Если 2 тур: он и Юля, выигрывает - он, а вот если не Юля или Бойко шансов 0,0001%. Вот и раздувают если не Юля, то кто [/quote]
девушка, аналитика это явно не ваше)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:18
Маленькая квартирка 39 квадратов, но вид с 24 этажа за счет двух окон на разные строны будет открываться прикольный.
А вот такая же квартирка на 19 этаже имеет преимущество что будет типа собственный балкон размером с квартиру )) Летом пати можно устраивать
Живите своим умом!
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:29
Лазил по Новопечерской веже как-то. Все 1-ки выходят или на железку или на Бойчука. Да и планировки не понравились. Самая неужасная по планировке оказалась на стыке секций, то есть окна спальни конкретно в стену. В общем и так был не особо расположен, а после просмотра вообще никаких сомнений.
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:37
Ответите ребенку словами местных лендлордов, что студия - это для нищебродов и зачем было уезжать, если тут ждут целых 60 квадратов в Куйове?
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