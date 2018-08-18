Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав: так юру это устроило - он в свою треху переехал и кайфует, а вам ваша тубедрум не подошла, он живет и думает о другом, а вы продолжаете снимать и на мопы камлаете) вы фиксанули приличного лося без малейшей для себя пользы, а он то попал пока лишь виртуально и живет в своей хате, как бы вы над этим не иронизировали часики то тикают
Я иронизирую не над Юрой (к нему я очень хорошо стал относится, после того как он перестал продвигать идею родового капитала), а над вашими двойными стандартами. Один сделал глупость, но решил не исправлять - это нормально, по-вашему. Другой (я) сделал глупость, решил исправить - это мечтатель и прожектер, витает в облаках.
somilitark написав: Вас так припекло,что вы носитесь по всем ОП в надежде пристроить свою котлетку,успокойтесь,отскок по ценам вроде был,но продаж не добавилось. а то чувствуется что у вас в руках горячекатанная сталь и вам срочно надо её пристроить,а вот как,это не важно
Да, иногда замечал за собой спешку. Согласен, но я не привык бездействовать,за пол года ни одного объекта не выбрал, кэш под матрасом не приумножается. Печалька,нужно что-то делать Скоро, появится ещё два объекта: На багговутовской 16 и Васильковской 37 от Киевгорстроя и Интергала, но те упыри зарядят как минимум 800-900 баксов за квадрат, мало того что весной озвучат так ещё и два три года ждать придётся. Не знаю какой выход из ситуации? Купить вторичку возле метро, сдавать и не париться, но потом будут париться и плеваться мои дети от совкошлака. Или забыть вообще про инвестирование в жилую недвижимость с последующей сдачей объекта в аренду, и перепрофилироваться? )))
hume написав:Съездите прогуляйтесь вечерком. Печерск он такой разный.
Печерск как Печерск, я на киквидзе 18 лет прожил, я родом оттуда))
zzzzzz написав:Квартира 1-1вх 45,24 кв * ОТ 31828 получается цена с 51,5 стартует.
В ОП озвучили 30312,91 за квадрат, выходит 48 с копейками. Плюс, если 100% оплатить сразу, может скидку выпросить 5%, что маловероятно)
Бывалый написав:Лазил по Новопечерской веже как-то. Все 1-ки выходят или на железку или на Бойчука. Да и планировки не понравились. Самая неужасная по планировке оказалась на стыке секций, то есть окна спальни конкретно в стену. В общем и так был не особо расположен, а после просмотра вообще никаких сомнений.
Я тоже так думал вначале, но после просмотра, мнение чуть изменил в лучшую сторону. Нужно смотреть только 45 квадратов, остальные планировки согласен не комильфо. Вот фотка из спальни. Более менее терпимо, и звук сильно гаситься, поездов практически не слышно, тишина, не знаю как ночью
Бывалый написав:Лазил по Новопечерской веже как-то. Все 1-ки выходят или на железку или на Бойчука. Да и планировки не понравились. Самая неужасная по планировке оказалась на стыке секций, то есть окна спальни конкретно в стену. В общем и так был не особо расположен, а после просмотра вообще никаких сомнений.
Я тоже так думал вначале, но после просмотра, мнение чуть изменил в лучшую сторону. Нужно смотреть только 45 квадратов, остальные планировки согласен не комильфо. Вот фотка из спальни. Более менее терпимо, и звук сильно гаситься, поездов практически не слышно, тишина, не знаю как ночью
Да заложить кирпичем это окно и заклеить фотообоями ))))