RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27452746274727482749>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Gastarbaiter

Лучше своя студия в киеве чем сьемная койка в ипенях ипеней польщи.


доказано флаем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В 2019 году в Киеве установят прозрачный фуникулер Doppelmayr Garaventa

https://bigkiev.com.ua/v-2019-godu-v-ki ... garaventa/

зы: отправил эту новость своей приятельнице, фанатке подола, у которой офис рядом с фуникулером на боричевом спуске, первая реплика знаете какая?
«не знают уже на чем бабла напилить!!!»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:22

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
так юру это устроило - он в свою треху переехал и кайфует, а вам ваша тубедрум не подошла, он живет и думает о другом, а вы продолжаете снимать и на мопы камлаете)
вы фиксанули приличного лося без малейшей для себя пользы, а он то попал пока лишь виртуально и живет в своей хате, как бы вы над этим не иронизировали
часики то тикают

Я иронизирую не над Юрой (к нему я очень хорошо стал относится, после того как он перестал продвигать идею родового капитала), а над вашими двойными стандартами. Один сделал глупость, но решил не исправлять - это нормально, по-вашему. Другой (я) сделал глупость, решил исправить - это мечтатель и прожектер, витает в облаках.
Юра вернулся?
dimson
 
Повідомлень: 69
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:33

  somilitark написав:
Вас так припекло,что вы носитесь по всем ОП в надежде пристроить свою котлетку,успокойтесь,отскок по ценам вроде был,но продаж не добавилось.
а то чувствуется что у вас в руках горячекатанная сталь и вам срочно надо её пристроить,а вот как,это не важно :wink:

Да, иногда замечал за собой спешку. Согласен, но я не привык бездействовать,за пол года ни одного объекта не выбрал, кэш под матрасом не приумножается. Печалька,нужно что-то делать :D Скоро, появится ещё два объекта: На багговутовской 16 и Васильковской 37 от Киевгорстроя и Интергала, но те упыри зарядят как минимум 800-900 баксов за квадрат, мало того что весной озвучат так ещё и два три года ждать придётся.
Не знаю какой выход из ситуации? Купить вторичку возле метро, сдавать и не париться, но потом будут париться и плеваться мои дети от совкошлака. Или забыть вообще про инвестирование в жилую недвижимость с последующей сдачей объекта в аренду, и перепрофилироваться? )))

  hume написав:Съездите прогуляйтесь вечерком. Печерск он такой разный.
Печерск как Печерск, я на киквидзе 18 лет прожил, я родом оттуда))

  zzzzzz написав:Квартира 1-1вх 45,24 кв * ОТ 31828 получается цена с 51,5 стартует.

В ОП озвучили 30312,91 за квадрат, выходит 48 с копейками. Плюс, если 100% оплатить сразу, может скидку выпросить 5%, что маловероятно)
necovi4
 
Повідомлень: 66
З нами з: 20.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Маленькая квартирка 39 квадратов, но вид с 24 этажа за счет двух окон на разные строны будет открываться прикольный

Там цена дурная, 40 000 за квадрат хотят, я тоже это вариант рассматривал
necovi4
 
Повідомлень: 66
З нами з: 20.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:36

  kingkongovets написав:В 2019 году в Киеве установят прозрачный фуникулер Doppelmayr Garaven

https://bigkiev.com.ua/v-2019-godu-v-ki ... garaventa/

зы: отправил эту новость своей приятельнице, фанатке подола, у которой офис рядом с фуникулером на боричевом спуске, первая реплика знаете какая?
«не знают уже на чем бабла напилить!!!»
у меня в городе такая же *** про ремонт дорог))
dimson
 
Повідомлень: 69
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Бывалый написав:Лазил по Новопечерской веже как-то. Все 1-ки выходят или на железку или на Бойчука. Да и планировки не понравились. Самая неужасная по планировке оказалась на стыке секций, то есть окна спальни конкретно в стену. В общем и так был не особо расположен, а после просмотра вообще никаких сомнений.

Я тоже так думал вначале, но после просмотра, мнение чуть изменил в лучшую сторону. Нужно смотреть только 45 квадратов, остальные планировки согласен не комильфо. Вот фотка из спальни. Более менее терпимо, и звук сильно гаситься, поездов практически не слышно, тишина, не знаю как ночьюЗображення
necovi4
 
Повідомлень: 66
З нами з: 20.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 6163951238

Taryan вот это сила ))
necovi4
 
Повідомлень: 66
З нами з: 20.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:59

  necovi4 написав:
  Бывалый написав:Лазил по Новопечерской веже как-то. Все 1-ки выходят или на железку или на Бойчука. Да и планировки не понравились. Самая неужасная по планировке оказалась на стыке секций, то есть окна спальни конкретно в стену. В общем и так был не особо расположен, а после просмотра вообще никаких сомнений.

Я тоже так думал вначале, но после просмотра, мнение чуть изменил в лучшую сторону. Нужно смотреть только 45 квадратов, остальные планировки согласен не комильфо. Вот фотка из спальни. Более менее терпимо, и звук сильно гаситься, поездов практически не слышно, тишина, не знаю как ночьюЗображення


Да заложить кирпичем это окно и заклеить фотообоями ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29010
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2848 раз.
Подякували: 4681 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:00

  kingkongovets написав:В 2019 году в Киеве установят прозрачный фуникулер Doppelmayr Garaventa

https://bigkiev.com.ua/v-2019-godu-v-ki ... garaventa/

зы: отправил эту новость своей приятельнице, фанатке подола, у которой офис рядом с фуникулером на боричевом спуске, первая реплика знаете какая?
«не знают уже на чем бабла напилить!!!»

После того, как говна рядом с нижней станцией фуникулёра настроили, половину его подъёма втычишь в стены, так что прозрачный вагон ситуацию не шибко улучшит.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 29.11.16
Подякував: 454 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 27452746274727482749>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimson, Google Adsense [Bot], innamax2008, zzzzzz, дядя Caша і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1201, 1202, 1203
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12021 2115532
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лис, 2018 12:14
Vlad442
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1406
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 304
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14395)
17.11.2018 20:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.