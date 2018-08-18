Додано: Суб 17 лис, 2018 19:33

somilitark написав:

Вас так припекло,что вы носитесь по всем ОП в надежде пристроить свою котлетку,успокойтесь,отскок по ценам вроде был,но продаж не добавилось.

а то чувствуется что у вас в руках горячекатанная сталь и вам срочно надо её пристроить,а вот как,это не важно Вас так припекло,что вы носитесь по всем ОП в надежде пристроить свою котлетку,успокойтесь,отскок по ценам вроде был,но продаж не добавилось.а то чувствуется что у вас в руках горячекатанная сталь и вам срочно надо её пристроить,а вот как,это не важно

hume написав: Съездите прогуляйтесь вечерком. Печерск он такой разный. Съездите прогуляйтесь вечерком. Печерск он такой разный.

zzzzzz написав: Квартира 1-1вх 45,24 кв * ОТ 31828 получается цена с 51,5 стартует. Квартира 1-1вх 45,24 кв * ОТ 31828 получается цена с 51,5 стартует.

Да, иногда замечал за собой спешку. Согласен, но я не привык бездействовать,за пол года ни одного объекта не выбрал, кэш под матрасом не приумножается. Печалька,нужно что-то делатьСкоро, появится ещё два объекта: На багговутовской 16 и Васильковской 37 от Киевгорстроя и Интергала, но те упыри зарядят как минимум 800-900 баксов за квадрат, мало того что весной озвучат так ещё и два три года ждать придётся.Не знаю какой выход из ситуации? Купить вторичку возле метро, сдавать и не париться, но потом будут париться и плеваться мои дети от совкошлака. Или забыть вообще про инвестирование в жилую недвижимость с последующей сдачей объекта в аренду, и перепрофилироваться? )))Печерск как Печерск, я на киквидзе 18 лет прожил, я родом оттуда))В ОП озвучили 30312,91 за квадрат, выходит 48 с копейками. Плюс, если 100% оплатить сразу, может скидку выпросить 5%, что маловероятно)