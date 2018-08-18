Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:03
zzzzzz написав:
А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))
Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают
moniks
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:04
Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
В 2019 году в Киеве установят прозрачный фуникулер Doppelmayr Garaventa
https://bigkiev.com.ua/v-2019-godu-v-ki ... garaventa/
зы: отправил эту новость своей приятельнице, фанатке подола, у которой офис рядом с фуникулером на боричевом спуске, первая реплика знаете какая?
«не знают уже на чем бабла напилить!!!»
После того, как говна рядом с нижней станцией фуникулёра настроили, половину его подъёма втычишь в стены, так что прозрачный вагон ситуацию не шибко улучшит.
там крыша прозрачная, а окна как в старом - ну картинка же есть)
нынешним вагонам сто лет в обед, там слой краски как на древнем крейсере, а в новых кондеры будут - красота
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:06
moniks написав: zzzzzz написав:
А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))
Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают
за пороха будут голосовать те, у кого есть своя голова на плечах и кому небезразлична судьба страны
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kingkongovets
в Суб 17 лис, 2018 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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kingkongovets
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:06
necovi4 написав: zzzzzz написав:
Маленькая квартирка 39 квадратов, но вид с 24 этажа за счет двух окон на разные строны будет открываться прикольный
Там цена дурная, 40 000 за квадрат хотят, я тоже это вариант рассматривал
Там запилить ремонт в стиле лофт + вид бомбезный, гламурные пи....ры будут ломиться аж бегом ))
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:06
zzzzzz написав:
Да заложить кирпичем это окно и заклеить фотообоями ))))
На данный момент жутковато выглядит вид с окна, попозже может обживутся, бельё будут сушить за окнами, кондеры хорошие выставят, и всё придет в человеческий вид.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:08
kingkongovets написав: moniks написав: zzzzzz написав:
А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))
Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают
за пороха будут голосовать те, у кого есть своя голова на плечах и кому небезразлична судьба страны
Ну слава богу)) а то я уже начал сомневаться )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:08
zzzzzz написав: kingkongovets написав: moniks написав:[quote="4501474:zzzzzz"]А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))
Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают
за пороха будут голосовать те, у кого есть своя голова на плечах и кому небезразлична судьба страны
Ну слава богу)) а то я уже начал сомневаться )))[/quote]
зато по поводу вас сомнений давно нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:09
freeze написав: zzzzzz написав:
Да заложить кирпичем это окно и заклеить фотообоями ))))
На данный момент жутковато выглядит вид с окна, попозже может обживутся, бельё будут сушить за окнами, кондеры хорошие выставят, и всё придет в человеческий вид.
Еще спутниковые тарелки обязательно )))
Живите своим умом!
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:12
kingkongovets написав: zzzzzz написав: Ну слава богу)) а то я уже начал сомневаться )))
зато по поводу вас сомнений давно нет
Да вы правы, смотреть на успехи нашего генерального прости господи прокурора уже сил нет.
У меня на районе скоро одни игральные салоны останутьмя. Спасибо за реформы.
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zzzzzz
в Суб 17 лис, 2018 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:13
moniks написав: zzzzzz написав:
А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))
Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают
Вот эти еще любители популизма будут голосовать.
https://www.youtube.com/watch?v=1b0uzuGD8fU
Ха, вот еще жесть, пенсионеры просят поднять цены на газ )))
Откуда у них такие тупые политтехнологи )))
https://www.youtube.com/watch?v=1YkaYayCE8M
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freeze
в Суб 17 лис, 2018 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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