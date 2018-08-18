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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2746274727482749>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:03

  zzzzzz написав:А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))


Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:В 2019 году в Киеве установят прозрачный фуникулер Doppelmayr Garaventa

https://bigkiev.com.ua/v-2019-godu-v-ki ... garaventa/

зы: отправил эту новость своей приятельнице, фанатке подола, у которой офис рядом с фуникулером на боричевом спуске, первая реплика знаете какая?
«не знают уже на чем бабла напилить!!!»

После того, как говна рядом с нижней станцией фуникулёра настроили, половину его подъёма втычишь в стены, так что прозрачный вагон ситуацию не шибко улучшит.


там крыша прозрачная, а окна как в старом - ну картинка же есть)
нынешним вагонам сто лет в обед, там слой краски как на древнем крейсере, а в новых кондеры будут - красота
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moniks написав:
  zzzzzz написав:А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))


Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают :mrgreen:


за пороха будут голосовать те, у кого есть своя голова на плечах и кому небезразлична судьба страны
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:06

  necovi4 написав:
  zzzzzz написав:Маленькая квартирка 39 квадратов, но вид с 24 этажа за счет двух окон на разные строны будет открываться прикольный

Там цена дурная, 40 000 за квадрат хотят, я тоже это вариант рассматривал


Там запилить ремонт в стиле лофт + вид бомбезный, гламурные пи....ры будут ломиться аж бегом ))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:06

  zzzzzz написав:Да заложить кирпичем это окно и заклеить фотообоями ))))


На данный момент жутковато выглядит вид с окна, попозже может обживутся, бельё будут сушить за окнами, кондеры хорошие выставят, и всё придет в человеческий вид.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:08

  kingkongovets написав:
moniks написав:
  zzzzzz написав:А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))


Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают :mrgreen:


за пороха будут голосовать те, у кого есть своя голова на плечах и кому небезразлична судьба страны


Ну слава богу)) а то я уже начал сомневаться )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
moniks написав:[quote="4501474:zzzzzz"]А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))


Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают :mrgreen:


за пороха будут голосовать те, у кого есть своя голова на плечах и кому небезразлична судьба страны


Ну слава богу)) а то я уже начал сомневаться )))[/quote]

зато по поводу вас сомнений давно нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:09

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Да заложить кирпичем это окно и заклеить фотообоями ))))


На данный момент жутковато выглядит вид с окна, попозже может обживутся, бельё будут сушить за окнами, кондеры хорошие выставят, и всё придет в человеческий вид.

Еще спутниковые тарелки обязательно )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:12

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Ну слава богу)) а то я уже начал сомневаться )))


зато по поводу вас сомнений давно нет

Да вы правы, смотреть на успехи нашего генерального прости господи прокурора уже сил нет.
У меня на районе скоро одни игральные салоны останутьмя. Спасибо за реформы.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 17 лис, 2018 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:13

  moniks написав:
  zzzzzz написав:А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))


Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают :mrgreen:


Вот эти еще любители популизма будут голосовать.

https://www.youtube.com/watch?v=1b0uzuGD8fU

Ха, вот еще жесть, пенсионеры просят поднять цены на газ )))

Откуда у них такие тупые политтехнологи )))

https://www.youtube.com/watch?v=1YkaYayCE8M
Востаннє редагувалось freeze в Суб 17 лис, 2018 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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