Додано: Суб 17 лис, 2018 20:04

Рыба-сом написав: kingkongovets написав: В 2019 году в Киеве установят прозрачный фуникулер Doppelmayr Garaventa



https://bigkiev.com.ua/v-2019-godu-v-ki ... garaventa/



зы: отправил эту новость своей приятельнице, фанатке подола, у которой офис рядом с фуникулером на боричевом спуске, первая реплика знаете какая?

После того, как говна рядом с нижней станцией фуникулёра настроили, половину его подъёма втычишь в стены, так что прозрачный вагон ситуацию не шибко улучшит. После того, как говна рядом с нижней станцией фуникулёра настроили, половину его подъёма втычишь в стены, так что прозрачный вагон ситуацию не шибко улучшит.



там крыша прозрачная, а окна как в старом - ну картинка же есть)

