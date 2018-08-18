Вот эти еще любители популизма будут голосовать.
Ха, вот еще жесть, пенсионеры просят поднять цены на газ )))
Откуда у них такие тупые политтехнологи )))
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:13
Вот эти еще любители популизма будут голосовать.
Ха, вот еще жесть, пенсионеры просят поднять цены на газ )))
Откуда у них такие тупые политтехнологи )))
Востаннє редагувалось freeze в Суб 17 лис, 2018 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:22
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
война? аннексия? потеря территорий, промышленности? непрекращающаяся многолетняя информационная атака? возрожденная армия? безвиз? томос? децентрализация? рост экономики в условиях войны?
не, не слышали - зато вот у меня на районе игральные салоны...
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:22
уня, ты сегодня раньше обычного сливу налил?
алень, где Я писал что буду голосовать на пороха???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
о, прикол
а за кого?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:24
kingkongovets
Простите, а кто мешает ГПУ заниматься их прямыми обязанности за которую они получают очень даже не плохую зарплату с моих налогов ?
Напомните, сколько за время работы Юрия Витальевича громких посадок коррупционеров было ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:24
та все оно знает!ватник или на работе! забей.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:27
АУ, модератор!!!!
Модерация есть на ветке???
???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:28
Про войну лучше вообще молчали бы. Может вам напомнить как люди собирали пожертвования в то время как Порошенко получал прибыль на своей Липецкой фабрике.
То что удалось удержать линию обороны это заслуга народа а не Порошенко.
Или Может еще мы вспомним бездарного министра обороны Муженко ?
Живите своим умом!
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