zzzzzz написав: Да вы правы, смотреть на успехи нашего генерального прости господи прокурора уже сил нет.

У меня на районе скоро одни игральные салоны останутьмя. Спасибо за реформы.





война? аннексия? потеря территорий, промышленности? непрекращающаяся многолетняя информационная атака? возрожденная армия? безвиз? томос? децентрализация? рост экономики в условиях войны?

не, не слышали - зато вот у меня на районе игральные салоны...

