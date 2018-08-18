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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2746274727482749

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:13

  moniks написав:
  zzzzzz написав:А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))


Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают :mrgreen:


Вот эти еще любители популизма будут голосовать.

https://www.youtube.com/watch?v=1b0uzuGD8fU

Ха, вот еще жесть, пенсионеры просят поднять цены на газ )))

Откуда у них такие тупые политтехнологи )))

https://www.youtube.com/watch?v=1YkaYayCE8M
Востаннє редагувалось freeze в Суб 17 лис, 2018 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Да вы правы, смотреть на успехи нашего генерального прости господи прокурора уже сил нет.
У меня на районе скоро одни игральные салоны останутьмя. Спасибо за реформы.



война? аннексия? потеря территорий, промышленности? непрекращающаяся многолетняя информационная атака? возрожденная армия? безвиз? томос? децентрализация? рост экономики в условиях войны?
не, не слышали - зато вот у меня на районе игральные салоны...
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:22

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))

Первый, Прохожий и Кинконговец
гавнюки они последовательно во всём гавнюки
ещё Влад под вопросом.

уня, ты сегодня раньше обычного сливу налил? :shock:
алень, где Я писал что буду голосовать на пороха???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))

Первый, Прохожий и Кинконговец
гавнюки они последовательно во всём гавнюки
ещё Влад под вопросом.

уня, ты сегодня раньше обычного сливу налил? :shock:
алень, где Я писал что буду голосовать на пороха???


о, прикол
а за кого?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:24

kingkongovets

Простите, а кто мешает ГПУ заниматься их прямыми обязанности за которую они получают очень даже не плохую зарплату с моих налогов ?

Напомните, сколько за время работы Юрия Витальевича громких посадок коррупционеров было ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:24

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Да вы правы, смотреть на успехи нашего генерального прости господи прокурора уже сил нет.
У меня на районе скоро одни игральные салоны останутьмя. Спасибо за реформы.



война? аннексия? потеря территорий, промышленности? непрекращающаяся многолетняя информационная атака? возрожденная армия? безвиз? томос? рост экономики в условиях войны?
не, не слышали - зато вот у меня на районе игральные салоны...
та все оно знает!ватник или на работе! забей.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:27

АУ, модератор!!!!

  zzzzzz написав:
moniks написав:
  zzzzzz написав:А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))


Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают :mrgreen:



Ну слава богу)) а то я уже начал сомневаться )))


Модерация есть на ветке???
???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:28

  kingkongovets написав:

война?

Про войну лучше вообще молчали бы. Может вам напомнить как люди собирали пожертвования в то время как Порошенко получал прибыль на своей Липецкой фабрике.
То что удалось удержать линию обороны это заслуга народа а не Порошенко.
Или Может еще мы вспомним бездарного министра обороны Муженко ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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