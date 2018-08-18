kingkongovets написав:
за пороха будут голосовать те, у кого есть своя голова на плечах и кому небезразлична судьба страны
а хіба є кандидати що за розвал неньки?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:37
а хіба є кандидати що за розвал неньки?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:38
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:40
Шо ж такое, кругом одни ватники и никто не поддерживает пана Порошенко
Живите своим умом!
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:42
... бачу, що і в моєму місті Лева, скоро(а може і вже) - гральних салонів більше, ніж аптек!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 17 лис, 2018 20:44, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:42
ты кашпировский, Я допишу в бюлетне ВВП и напротив поставлю галочку
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:42
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
дядя, вы дурак?
погугли каким боком к иловайску главред цензора бутусов, корбан и ваще чья это была инициатива и за шо была война
децкий сад бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...от я - за гумориста!
- а якщо постане в другому турі: по-прошенко, чи дУля - то однозначно за дУлю! - ну не за брехунця ж!("війну завершу за два тижні"© )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не, ну реально, за кого можно еще голосовать человеку с вашими убеждениями?
за зеленского ради прикола?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:49
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
молодец, очередной тест на идиотизм прошел на отлично)
кто бы сомневался
зы: смотрите, стм - вот ее железобетонный электорат, люди с айкью ниже плинтуса
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:51
kingkongovets
Живите своим умом!
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