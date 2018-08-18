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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:37

  kingkongovets написав:
moniks написав:
  zzzzzz написав:А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))


Все работнеги(цы) эНБэУ, беспОщад-а, и прочие "преданные". Они так квартальный КПЕ (миссия-визия) отработают :mrgreen:


за пороха будут голосовать те, у кого есть своя голова на плечах и кому небезразлична судьба страны

а хіба є кандидати що за розвал неньки?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:38

  kingkongovets написав:
dimson написав:Все! вскрылся!


трибекино место пусто не бывает)
а если серьезно там диагноз простой - мохЭровый берет вместо мозгов
но прохожий? день камин аутов)
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:40

  dimson написав:
  kingkongovets написав:
dimson написав:Все! вскрылся!


трибекино место пусто не бывает)
а если серьезно там диагноз простой - мохЭровый берет вместо мозгов
но прохожий? день камин аутов)


Шо ж такое, кругом одни ватники и никто не поддерживает пана Порошенко :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:42

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Ну слава богу)) а то я уже начал сомневаться )))


зато по поводу вас сомнений давно нет

Да вы правы, смотреть на успехи нашего генерального прости господи прокурора уже сил нет.
У меня на районе скоро одни игральные салоны останутьмя. Спасибо за реформы.

... бачу, що і в моєму місті Лева, скоро(а може і вже) - гральних салонів більше, ніж аптек! :shock: :twisted: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 17 лис, 2018 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:42

  dimson написав:
  kingkongovets написав:
dimson написав:Все! вскрылся!


трибекино место пусто не бывает)
а если серьезно там диагноз простой - мохЭровый берет вместо мозгов
но прохожий? день камин аутов)

ты кашпировский, Я допишу в бюлетне ВВП и напротив поставлю галочку :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets

Почитайте про Иловайский котел, почитайте о бездарных и преступных приказах .
https://censor.net.ua/news/3080300/delo ... pu_butusov

Ну и вишенкО на торте , ГПУ уже 2 года не передает это дело в суд.


дядя, вы дурак?
погугли каким боком к иловайску главред цензора бутусов, корбан и ваще чья это была инициатива и за шо была война
децкий сад бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Шо ж такое, кругом одни ватники и никто не поддерживает пана Порошенко

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:А есть кто за Порошенко будет голосовать ? ))


...от я - за гумориста! :lol:
- а якщо постане в другому турі: по-прошенко, чи дУля - то однозначно за дУлю! :mrgreen: - ну не за брехунця ж!("війну завершу за два тижні"© )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:ты кашпировский, Я допишу в бюлетне ВВП и напротив поставлю галочку :mrgreen:


не, ну реально, за кого можно еще голосовать человеку с вашими убеждениями?
за зеленского ради прикола?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:- а якщо постане в другому турі: по-прошенко, чи дУля - то однозначно за дУлю! :mrgreen: - ну не за брехунця ж!("війну завершу за два тижні" )


молодец, очередной тест на идиотизм прошел на отлично)
кто бы сомневался

зы: смотрите, стм - вот ее железобетонный электорат, люди с айкью ниже плинтуса
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:51

kingkongovets

по поручению Генпрокуратуры группа судебных экспертов под руководством директора Киевского института судебных экспертиз Александра Рувина проводила детальный разбор решений высокопоставленных руководителей. В группу входили двадцать офицеров и генералов, включая действующих сотрудников Министерства обороны. В группу экспертов был включен и я — единственное гражданское лицо. К материалам дела приобщены мои показания как очевидца, также в материалы дела включены и обе мои статьи по Иловайску, ранее опубликованные в "Зеркале недели. Украина"


https://zn.ua/internal/ilovaysk-godovschina-_.html
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