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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

зыкин, бутусов там сам в говне по макушку, изучи вопрос и не позорься
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:53

  kingkongovets написав:
Долярчик написав:- а якщо постане в другому турі: по-прошенко, чи дУля - то однозначно за дУлю! :mrgreen: - ну не за брехунця ж!("війну завершу за два тижні" )


молодец, очередной тест на идиотизм прошел на отлично)
кто бы сомневался

зы: смотрите, стм - вот ее железобетонный электорат, люди с айкью ниже плинтуса

я сегодня прозрел от колличества ватных дятлов здесь))
dimson
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:55

  kingkongovets написав:зыкин, бутусов там сам в говне по макушку, изучи вопрос и не позорься


Вы если что либо утверждаете то хоть какое-то подтверждение своих слов публикуйте, или ссылку. Голословные утверждения , так себе аргумент.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:зыкин, бутусов там сам в говне по макушку, изучи вопрос и не позорься


Вы если что либо утверждаете то хоть какое-то подтверждение своих слов публикуйте, или ссылку. Голословные утверждения , так себе аргумент.


это абсолютный флуд шоп разжевывать
погугли сам, ключевое слово - зугрэс
прозреешь, гарантирую)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:01

kingkongovets
Источник информации Доник, аха-ха, чудесно )) ДОНИК .... который уже 5-й год непонятно на какие нужды собирает пожертвования.

Маленький вопрос, даже если предположить что Вы правы, чего же ГПУ уже 2 года не передает дело в суд ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 17 лис, 2018 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:02

kingkongovets

- твоя аватарка якраз і говорить за твоє ай-к'ю :lol: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

dimson написав: я сегодня прозрел от колличества ватных дятлов здесь))


да не, не ватники - просто недалекие люди (правда считающие себя экспертами и аналитиками гг) с рудиментарным инфантильным совковым мышлением
тест на ватника - вопрос «чей крым?»
тест на идиота - «за кого будешь голосовать?»
они ж дальше игральных салонов и «окончить войну за два дня» не видят
а, ну и тарифы еще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets
Источник информации Доник, аха-ха, чудесно )) ДОНИК .... который уже 5-й год непонятно на какие нужды собирает пожертвования.

Маленький вопрос, даже если предположить что Вы правы, чего же ГПУ уже 2 года не передает дело в суд ?


я не работаю в прокуратуре, но про иловайск знаю не из прессы и инета

зы: ссылку на доника я не давал, так шо мимо - не нравится доник ройте дальше, тема на самом деле очень интересная, раскрывает роль днепровских «патриотов» очень ярко
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:09

  kingkongovets написав:
dimson написав: я сегодня прозрел от колличества ватных дятлов здесь))


да не, не ватники - просто недалекие люди (правда считающие себя экспертами и аналитиками гг) с рудиментарным инфантильным совковым мышлением
тест на ватника - вопрос «чей крым?»
тест на идиота - «за кого будешь голосовать?»
они ж дальше игральных салонов и «окончить войну за два дня» не видят
а, ну и тарифы еще
но люди вроде бы еще как то деньги зарабатывают с таким интелектом.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

dimson написав:но люди вроде бы еще как то деньги зарабатывают с таким интелектом.


вот именно - «как то»)
на самом деле шоп заработать деньги надо иметь не интеллект, а шоп алчность была сильнее лени
только и всего)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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