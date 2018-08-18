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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зыкин, бутусов там сам в говне по макушку, изучи вопрос и не позорься
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:53
я сегодня прозрел от колличества ватных дятлов здесь))
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:55
Вы если что либо утверждаете то хоть какое-то подтверждение своих слов публикуйте, или ссылку. Голословные утверждения , так себе аргумент.
Живите своим умом!
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:57
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это абсолютный флуд шоп разжевывать
погугли сам, ключевое слово - зугрэс
прозреешь, гарантирую)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:01
kingkongovets
Источник информации Доник, аха-ха, чудесно )) ДОНИК .... который уже 5-й год непонятно на какие нужды собирает пожертвования.
Маленький вопрос, даже если предположить что Вы правы, чего же ГПУ уже 2 года не передает дело в суд ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 17 лис, 2018 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:02
kingkongovets
- твоя аватарка якраз і говорить за твоє ай-к'ю
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да не, не ватники - просто недалекие люди (правда считающие себя экспертами и аналитиками гг) с рудиментарным инфантильным совковым мышлением
тест на ватника - вопрос «чей крым?»
тест на идиота - «за кого будешь голосовать?»
они ж дальше игральных салонов и «окончить войну за два дня» не видят
а, ну и тарифы еще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:07
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я не работаю в прокуратуре, но про иловайск знаю не из прессы и инета
зы: ссылку на доника я не давал, так шо мимо - не нравится доник ройте дальше, тема на самом деле очень интересная, раскрывает роль днепровских «патриотов» очень ярко
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:09
но люди вроде бы еще как то деньги зарабатывают с таким интелектом.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вот именно - «как то»)
на самом деле шоп заработать деньги надо иметь не интеллект, а шоп алчность была сильнее лени
только и всего)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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