Додано: Суб 17 лис, 2018 21:20

necovi4 написав: Да, иногда замечал за собой спешку. Согласен, но я не привык бездействовать,за пол года ни одного объекта не выбрал, кэш под матрасом не приумножается. Да, иногда замечал за собой спешку. Согласен, но я не привык бездействовать,за пол года ни одного объекта не выбрал, кэш под матрасом не приумножается.

Зря слили Акцент. Откупайте обратно и сдавайте. Время котлованов, учитывая возможную турбулентность, прошло.Что сейчас происходит.1 Растут учетные ставки по доллару и вообще непонятно, что будет в мировой экономике. В первую очередь это ударит по развивающимся странам.2 Китай на пороге ипотечного кризиса, который может привести к мировому, и в любом случае ударит по рынку стали.3 Продолжающаяся холодная война со стороны России и прагматизм Европы. Северные потоки и т. п.4 Ставки по ОВГЗ не свидетельствуют о стабильности финансовой системы.5 Уже полгода как идет "все хорошо, стабильность, покращення", которое будут тянуть до выборов, а потом может и рвануть. Я до марта даже все депозиты закрою и уйду в доллар в ячейке в проверенном банке.Был неплохой вариант. 26 дом в Эврике, который вчера выставили на продажу. Я ждал его и был на низком старте. Был даже свой номерок в очереди.Идеальный вариант под перепродажу (связываться вдолгую с Аркадой сейчас как-то боязно). Последняя панелька с ремонтом в Эврике. Больше у Аркады такой лакомой локации не будет. Отличные виды из окон однушек. Последний дом сдастся вместе с более ранними домами, потому что будут сдавать очередями из-за коммуникаций и придомовой. За счет того, что это последняя панелька, можно будет сразу выставлять на перепродажу и поиметь свои 50-100 тыс за несколько месяцев.Почему не стал лезть.Потому что Аркада поставила очень высокие стартовые цены. Потому что риски, про которые я писал, не сильно стимулируют расставаться с ликвидными долларами. Потому что мой номер не позволял рассчитывать на самые сладкие варианты и, главное, потому что, когда записывался, я постоял и послушал разговоры группки людей со списком, стоящих возле Аркады. Молодежь, с огоньком в глазах и предвкушением будущего призрачного своего жилья, в котором они надеются жить без запахов, как на ПОХе, и не в хруще с родителями.Посмотрел на себя со стороны и почувствовал паразитом, который пытается влезть между людьми, которым нужно свое жилье, чтобы там жить и растить детей, и их мечтой. Подумал, что мне деньги не настолько нужны, и не поехал бронировать.