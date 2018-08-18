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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27502751275227532754>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:14

  kingkongovets написав:зы: ссылку на доника я не давал, так шо мимо - не нравится доник ройте дальше, тема на самом деле очень интересная, раскрывает роль днепровских «патриотов» очень ярко


Обратите внимание на уровень дискуссии.Это к вопросу уровня интеллектуального развития. Если я озвучиваю какую-то мысль или данные,я всегда прикрепляю источник данных в подтверждение своих слов.
А Вы кроме оскорблений и голословных выводов ничего не упоминаете .
Не буду развивать эту мысль, намек Вы поняли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:17

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:зы: ссылку на доника я не давал, так шо мимо - не нравится доник ройте дальше, тема на самом деле очень интересная, раскрывает роль днепровских «патриотов» очень ярко


Обратите внимание на уровень дискуссии.Это к вопросу уровня интеллектуального развития. Если я озвучиваю какую-то мысль или данные,я всегда прикрепляю источник данных в подтверждение своих слов.
А Вы кроме оскорблений и голословных выводов ничего не упоминаете .
Не буду развивать эту мысль, намек Вы поняли.


а ты намек про флуд вижу не понял
ссылка - это не факт, не библия и не догма
повторяю - ищи инфу, фильтруй и включай мозг
мож и поумнеешь, хотя уже вряд ли

зы: ишь ты, выкать оказывается умеешь)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Обратите внимание на уровень дискуссии.Это к вопросу уровня интеллектуального развития.

.. та який там розвиток? - Ви ж бачите, що він ще в "мавпі" застряг :mrgreen:
шоп :lol: шоп :mrgreen: шоп
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:тест на идиота - «за кого будешь голосовать?»

с этого места можно поподробней?
т.е. если не за петю то идиот? :mrgreen:

ЗЫ: Вы случайно во 2й половине 90х на вексельных темах не сидели? :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  necovi4 написав:Да, иногда замечал за собой спешку. Согласен, но я не привык бездействовать,за пол года ни одного объекта не выбрал, кэш под матрасом не приумножается.

Зря слили Акцент. Откупайте обратно и сдавайте. Время котлованов, учитывая возможную турбулентность, прошло.
Что сейчас происходит.
1 Растут учетные ставки по доллару и вообще непонятно, что будет в мировой экономике. В первую очередь это ударит по развивающимся странам.
2 Китай на пороге ипотечного кризиса, который может привести к мировому, и в любом случае ударит по рынку стали.
3 Продолжающаяся холодная война со стороны России и прагматизм Европы. Северные потоки и т. п.
4 Ставки по ОВГЗ не свидетельствуют о стабильности финансовой системы.
5 Уже полгода как идет "все хорошо, стабильность, покращення", которое будут тянуть до выборов, а потом может и рвануть. Я до марта даже все депозиты закрою и уйду в доллар в ячейке в проверенном банке.

Был неплохой вариант. 26 дом в Эврике, который вчера выставили на продажу. Я ждал его и был на низком старте. Был даже свой номерок в очереди.
Идеальный вариант под перепродажу (связываться вдолгую с Аркадой сейчас как-то боязно). Последняя панелька с ремонтом в Эврике. Больше у Аркады такой лакомой локации не будет. Отличные виды из окон однушек. Последний дом сдастся вместе с более ранними домами, потому что будут сдавать очередями из-за коммуникаций и придомовой. За счет того, что это последняя панелька, можно будет сразу выставлять на перепродажу и поиметь свои 50-100 тыс за несколько месяцев.
Почему не стал лезть.
Потому что Аркада поставила очень высокие стартовые цены. Потому что риски, про которые я писал, не сильно стимулируют расставаться с ликвидными долларами. Потому что мой номер не позволял рассчитывать на самые сладкие варианты и, главное, потому что, когда записывался, я постоял и послушал разговоры группки людей со списком, стоящих возле Аркады. Молодежь, с огоньком в глазах и предвкушением будущего призрачного своего жилья, в котором они надеются жить без запахов, как на ПОХе, и не в хруще с родителями.
Посмотрел на себя со стороны и почувствовал паразитом, который пытается влезть между людьми, которым нужно свое жилье, чтобы там жить и растить детей, и их мечтой. Подумал, что мне деньги не настолько нужны, и не поехал бронировать.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:20

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:зы: ссылку на доника я не давал, так шо мимо - не нравится доник ройте дальше, тема на самом деле очень интересная, раскрывает роль днепровских «патриотов» очень ярко


Обратите внимание на уровень дискуссии.Это к вопросу уровня интеллектуального развития. Если я озвучиваю какую-то мысль или данные,я всегда прикрепляю источник данных в подтверждение своих слов.
А Вы кроме оскорблений и голословных выводов ничего не упоминаете .
Не буду развивать эту мысль, намек Вы поняли.


а ты намек про флуд вижу не понял
ссылка - это не факт, не библия и не догма
повторяю - ищи инфу, фильтруй и включай мозг
мож и поумнеешь, хотя уже вряд ли

зы: ишь ты, выкать оказывается умеешь)
точно конторский!)
dimson
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:24

  Vlad442 написав:
  necovi4 написав:Да, иногда замечал за собой спешку. Согласен, но я не привык бездействовать,за пол года ни одного объекта не выбрал, кэш под матрасом не приумножается.

Зря слили Акцент. Откупайте обратно и сдавайте. Время котлованов, учитывая возможную турбулентность, прошло.
Что сейчас происходит.
1 Растут учетные ставки по доллару и вообще непонятно, что будет в мировой экономике. В первую очередь это ударит по развивающимся странам.
2 Китай на пороге ипотечного кризиса, который может привести к мировому, и в любом случае ударит по рынку стали.
3 Продолжающаяся холодная война со стороны России и прагматизм Европы. Северные потоки и т. п.
4 Ставки по ОВГЗ не свидетельствуют о стабильности финансовой системы.
5 Уже полгода как идет "все хорошо, стабильность, покращення", которое будут тянуть до выборов, а потом может и рвануть. Я до марта даже все депозиты закрою и уйду в доллар в ячейке в проверенном банке.

Влад, так учитывая все что вы перечислили - надо сливать недвигу и в кэш уходить, разве нет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:25

dimson
ты реально ольгинский :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:26

  kingkongovets написав:а ты намек про флуд вижу не понял
ссылка - это не факт, не библия и не догма
повторяю - ищи инфу, фильтруй и включай мозг
мож и поумнеешь, хотя уже вряд ли


Странно, чего про успехи ГПУ не было ни единого слова сказано. Ну я тупой, пойду гуглить, может найду данные :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:27

  Прохожий написав:т.е. если не за петю то идиот?


Раньше просто называли - враг народа, и к стенке, сейчас практически ласково, кто не за нас, тот идиот. Всё-таки страна движется вперед к толерантности, это радует. Очевидный прогресс.
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