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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:14
kingkongovets написав:
зы: ссылку на доника я не давал, так шо мимо - не нравится доник ройте дальше, тема на самом деле очень интересная, раскрывает роль днепровских «патриотов» очень ярко
Обратите внимание на уровень дискуссии.Это к вопросу уровня интеллектуального развития. Если я озвучиваю какую-то мысль или данные,я всегда прикрепляю источник данных в подтверждение своих слов.
А Вы кроме оскорблений и голословных выводов ничего не упоминаете .
Не буду развивать эту мысль, намек Вы поняли.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:17
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
зы: ссылку на доника я не давал, так шо мимо - не нравится доник ройте дальше, тема на самом деле очень интересная, раскрывает роль днепровских «патриотов» очень ярко
Обратите внимание на уровень дискуссии.Это к вопросу уровня интеллектуального развития. Если я озвучиваю какую-то мысль или данные,я всегда прикрепляю источник данных в подтверждение своих слов.
А Вы кроме оскорблений и голословных выводов ничего не упоминаете .
Не буду развивать эту мысль, намек Вы поняли.
а ты намек про флуд вижу не понял
ссылка - это не факт, не библия и не догма
повторяю - ищи инфу, фильтруй и включай мозг
мож и поумнеешь, хотя уже вряд ли
зы: ишь ты, выкать оказывается умеешь)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 17 лис, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:18
zzzzzz написав:
Обратите внимание на уровень дискуссии.Это к вопросу уровня интеллектуального развития.
.. та який там розвиток? - Ви ж бачите, що він ще в "мавпі" застряг
шоп
шоп
шоп
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:19
kingkongovets написав:
тест на идиота - «за кого будешь голосовать?»
с этого места можно поподробней?
т.е. если не за петю то идиот?
ЗЫ: Вы случайно во 2й половине 90х на вексельных темах не сидели?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:20
necovi4 написав:
Да, иногда замечал за собой спешку. Согласен, но я не привык бездействовать,за пол года ни одного объекта не выбрал, кэш под матрасом не приумножается.
Зря слили Акцент. Откупайте обратно и сдавайте. Время котлованов, учитывая возможную турбулентность, прошло.
Что сейчас происходит.
1 Растут учетные ставки по доллару и вообще непонятно, что будет в мировой экономике. В первую очередь это ударит по развивающимся странам.
2 Китай на пороге ипотечного кризиса, который может привести к мировому, и в любом случае ударит по рынку стали.
3 Продолжающаяся холодная война со стороны России и прагматизм Европы. Северные потоки и т. п.
4 Ставки по ОВГЗ не свидетельствуют о стабильности финансовой системы.
5 Уже полгода как идет "все хорошо, стабильность, покращення", которое будут тянуть до выборов, а потом может и рвануть. Я до марта даже все депозиты закрою и уйду в доллар в ячейке в проверенном банке.
Был неплохой вариант. 26 дом в Эврике, который вчера выставили на продажу. Я ждал его и был на низком старте. Был даже свой номерок в очереди.
Идеальный вариант под перепродажу (связываться вдолгую с Аркадой сейчас как-то боязно). Последняя панелька с ремонтом в Эврике. Больше у Аркады такой лакомой локации не будет. Отличные виды из окон однушек. Последний дом сдастся вместе с более ранними домами, потому что будут сдавать очередями из-за коммуникаций и придомовой. За счет того, что это последняя панелька, можно будет сразу выставлять на перепродажу и поиметь свои 50-100 тыс за несколько месяцев.
Почему не стал лезть.
Потому что Аркада поставила очень высокие стартовые цены. Потому что риски, про которые я писал, не сильно стимулируют расставаться с ликвидными долларами. Потому что мой номер не позволял рассчитывать на самые сладкие варианты и, главное, потому что, когда записывался, я постоял и послушал разговоры группки людей со списком, стоящих возле Аркады. Молодежь, с огоньком в глазах и предвкушением будущего призрачного своего жилья, в котором они надеются жить без запахов, как на ПОХе, и не в хруще с родителями.
Посмотрел на себя со стороны и почувствовал паразитом, который пытается влезть между людьми, которым нужно свое жилье, чтобы там жить и растить детей, и их мечтой. Подумал, что мне деньги не настолько нужны, и не поехал бронировать.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:20
kingkongovets написав: zzzzzz написав: kingkongovets написав:
зы: ссылку на доника я не давал, так шо мимо - не нравится доник ройте дальше, тема на самом деле очень интересная, раскрывает роль днепровских «патриотов» очень ярко
Обратите внимание на уровень дискуссии.Это к вопросу уровня интеллектуального развития. Если я озвучиваю какую-то мысль или данные,я всегда прикрепляю источник данных в подтверждение своих слов.
А Вы кроме оскорблений и голословных выводов ничего не упоминаете .
Не буду развивать эту мысль, намек Вы поняли.
а ты намек про флуд вижу не понял
ссылка - это не факт, не библия и не догма
повторяю - ищи инфу, фильтруй и включай мозг
мож и поумнеешь, хотя уже вряд ли
зы: ишь ты, выкать оказывается умеешь)
точно конторский!)
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dimson
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:24
Vlad442 написав: necovi4 написав:
Да, иногда замечал за собой спешку. Согласен, но я не привык бездействовать,за пол года ни одного объекта не выбрал, кэш под матрасом не приумножается.
Зря слили Акцент. Откупайте обратно и сдавайте. Время котлованов, учитывая возможную турбулентность, прошло.
Что сейчас происходит.
1 Растут учетные ставки по доллару и вообще непонятно, что будет в мировой экономике. В первую очередь это ударит по развивающимся странам.
2 Китай на пороге ипотечного кризиса, который может привести к мировому, и в любом случае ударит по рынку стали.
3 Продолжающаяся холодная война со стороны России и прагматизм Европы. Северные потоки и т. п.
4 Ставки по ОВГЗ не свидетельствуют о стабильности финансовой системы.
5 Уже полгода как идет "все хорошо, стабильность, покращення", которое будут тянуть до выборов, а потом может и рвануть. Я до марта даже все депозиты закрою и уйду в доллар в ячейке в проверенном банке.
Влад, так учитывая все что вы перечислили - надо сливать недвигу и в кэш уходить, разве нет?
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:25
dimson
ты реально ольгинский
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:26
kingkongovets написав:
а ты намек про флуд вижу не понял
ссылка - это не факт, не библия и не догма
повторяю - ищи инфу, фильтруй и включай мозг
мож и поумнеешь, хотя уже вряд ли
Странно, чего про успехи ГПУ не было ни единого слова сказано. Ну я тупой, пойду гуглить, может найду данные
Живите своим умом!
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:27
Прохожий написав:
т.е. если не за петю то идиот?
Раньше просто называли - враг народа, и к стенке, сейчас практически ласково, кто не за нас, тот идиот. Всё-таки страна движется вперед к толерантности, это радует. Очевидный прогресс.
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