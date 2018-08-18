Додано: Суб 17 лис, 2018 21:41

Щоб зрозуміти абсурдність можна представити і поїздку на таксі... Тільки іноді на таксі і не тільки бувають ДТП і часто водій був би радий об’їхати десятою дорогою те місце, але зла доля все вже розставила по своїх місцях... Не все так однозначно... І не всі аспекти ви нам розкрили... Якось однобоко! Як в таксі, яке буває повезе вас так, щоб більше збити грошенят. А, ви, часом не нагадаєте чия була ініціатива розірвати договір на поставку газу по 50 доларів?! Адже він міг діяти ще досить довгий час. Ну і відносно розвитку сільського господарства, то саме в період керівництва Юлі Володимирівни був розквіт і становлення незалежно від причин... Ну а конфлікт Ющенко і Тимошенко це були найкращі часи в економіці і тиск на бізнес був мінімальний. Ну а коли прийшов ВФЯ, то вони з Миколою Яновичем вже не конфліктували, а спільно почали вижимати з бізнеса останні соки, при цьому обкладаючи всіх і вся поборами...Тимошенко повинна була б увійти в історію країни тільки за дві речі: перше, за викорінення бартеру в економіці і друге, за припинення постійного вєєрного відключення електроенергії. В кого з пам`яттю все добре, той пам’ятає ті часи.І накінець, я чітко впевнений, що ніяка особа, яка стане президентом держави нічого не змінить, тому, що на сьогоднішній час 85-90 відсотків населення України це люди, які чекають, щоб хтось і щось їм зробив, звинувачуючи всіх кого завгодно, лише не себе. Під цих людей і вибудована совково-феодально-чиновнича модель економіки і устрою життя. За 28 років країна не змогла побудувати ринкову конкурентну економіку без монополій, не змогла створити умови для створення ринку праці, фондового ринку, ринку капіталів, ринку землі, страхової медицини, не проведена освітня реформа і реальна децентралізація, і багато чого іншого. І на сьогодні жоден з провладних не сказав, а в чому причина, що це все не створено і не впроваджено?! Для тих 85 відсотків достатньо розказати за ціну газу,тарифи, субсидії, щоб направити їх в потрібний рядок бюлетеню, а далі буде все теж і все так як було.