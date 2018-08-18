Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:тест на идиота - «за кого будешь голосовать?»
с этого места можно поподробней? т.е. если не за петю то идиот?
ЗЫ: Вы случайно во 2й половине 90х на вексельных темах не сидели?
можно и поподробней - все равно в итоге все потрут) за всю историю украины больше чем порох для страны и ее независимости не сделал никто - он не прогнулся и не продался и с теми голимыми картами шо были у него на руках путю практически обыграл второго такого у нас к сожалению нет и не предвидится смешно читать рефлексию про липецкую фабрику и магазины рошен - если бы он хотел заработать одна его подпись стоила бы раз в 20-30 больше чем все шо он щас имеет а шо касается идиотизма - наступить через сто лет на те же грабли - шо это если не идиотизм? инфа в открытом доступе, 21й век
зы: к векселям отношения никогда не имел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Щоб зрозуміти абсурдність можна представити і поїздку на таксі... Тільки іноді на таксі і не тільки бувають ДТП і часто водій був би радий об’їхати десятою дорогою те місце, але зла доля все вже розставила по своїх місцях... Не все так однозначно... І не всі аспекти ви нам розкрили... Якось однобоко! Як в таксі, яке буває повезе вас так, щоб більше збити грошенят. А, ви, часом не нагадаєте чия була ініціатива розірвати договір на поставку газу по 50 доларів?! Адже він міг діяти ще досить довгий час. Ну і відносно розвитку сільського господарства, то саме в період керівництва Юлі Володимирівни був розквіт і становлення незалежно від причин... Ну а конфлікт Ющенко і Тимошенко це були найкращі часи в економіці і тиск на бізнес був мінімальний. Ну а коли прийшов ВФЯ, то вони з Миколою Яновичем вже не конфліктували, а спільно почали вижимати з бізнеса останні соки, при цьому обкладаючи всіх і вся поборами... Тимошенко повинна була б увійти в історію країни тільки за дві речі: перше, за викорінення бартеру в економіці і друге, за припинення постійного вєєрного відключення електроенергії. В кого з пам`яттю все добре, той пам’ятає ті часи. І накінець, я чітко впевнений, що ніяка особа, яка стане президентом держави нічого не змінить, тому, що на сьогоднішній час 85-90 відсотків населення України це люди, які чекають, щоб хтось і щось їм зробив, звинувачуючи всіх кого завгодно, лише не себе. Під цих людей і вибудована совково-феодально-чиновнича модель економіки і устрою життя. За 28 років країна не змогла побудувати ринкову конкурентну економіку без монополій, не змогла створити умови для створення ринку праці, фондового ринку, ринку капіталів, ринку землі, страхової медицини, не проведена освітня реформа і реальна децентралізація, і багато чого іншого. І на сьогодні жоден з провладних не сказав, а в чому причина, що це все не створено і не впроваджено?! Для тих 85 відсотків достатньо розказати за ціну газу,тарифи, субсидії, щоб направити їх в потрібний рядок бюлетеню, а далі буде все теж і все так як було. Валютный рынок в контексте
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
kingkongovets написав:тест на идиота - «за кого будешь голосовать?»
с этого места можно поподробней? т.е. если не за петю то идиот?
ЗЫ: Вы случайно во 2й половине 90х на вексельных темах не сидели?
можно и поподробней - все равно в итоге все потрут) за всю историю украины больше чем порох для страны и ее независимости не сделал никто - он не прогнулся и не продался и с теми голимыми картами шо были у него на руках путю практически обыграл второго такого у нас к сожалению нет и не предвидится смешно читать рефлексию про липецкую фабрику и магазины рошен - если бы он хотел заработать одна его подпись стоила бы раз в 20-30 больше чем все шо он щас имеет а шо касается идиотизма - наступить через сто лет на те же грабли - шо это если не идиотизм? инфа в открытом доступе, 21й век ни добавить,ни убавить !100%
kingkongovets написав:тест на идиота - «за кого будешь голосовать?»
с этого места можно поподробней? т.е. если не за петю то идиот?
ЗЫ: Вы случайно во 2й половине 90х на вексельных темах не сидели?
можно и поподробней - все равно в итоге все потрут) за всю историю украины больше чем порох для страны и ее независимости не сделал никто - он не прогнулся и не продался и с теми голимыми картами шо были у него на руках путю практически обыграл второго такого у нас к сожалению нет и не предвидится смешно читать рефлексию про липецкую фабрику и магазины рошен - если бы он хотел заработать одна его подпись стоила бы раз в 20-30 больше чем все шо он щас имеет а шо касается идиотизма - наступить через сто лет на те же грабли - шо это если не идиотизм? инфа в открытом доступе, 21й век
зы: к векселям отношения никогда не имел
тебе Фейслес обіцяв забанити за політ вброси, жду.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Всі причетні вже гаряче потирають руки...Уявляєте, скільки можна сп...здіть....
1. Ветка недвижимости в другом месте.
2. Форум рынка газа также не здесь.
3. Предвыборная агитация на валютной ветке не приветствуется.
Полагаю, эти три предложения несложно запомнить. Чтоб потом не скулить и не жаловаться на притеснения.
US
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 лис, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.