ющ таки был прав насчет тюльки[/quote]
бл, газовый контракт
шо еще говорить?
шо еще нужно сказать шоп ее охарактеризовать?
чем если не ж*** думают те кто собирается за нее голосовать?
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ющ таки был прав насчет тюльки[/quote]
бл, газовый контракт
шо еще говорить?
шо еще нужно сказать шоп ее охарактеризовать?
чем если не ж*** думают те кто собирается за нее голосовать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:58
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
стартани ветку о погребах бучи и там резвись, хули ты тут ваще забыл со своими щецинами, тернополями и бучами?
возмущается оно, бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:59
бл, газовый контракт
шо еще говорить?
шо еще нужно сказать шоп ее охарактеризовать?
чем если не ж*** думают те кто собирается за нее голосовать?[/quote] старуха процентщица! так и охарактеризовать.
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