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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2751275227532754

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  dimson написав:лучше тысячи слов
а крыза нас омыне? мама Стифлера.

ющ таки был прав насчет тюльки[/quote]

бл, газовый контракт
шо еще говорить?
шо еще нужно сказать шоп ее охарактеризовать?
чем если не ж*** думают те кто собирается за нее голосовать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:58

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  дядя Caша написав:
  jump написав:Згідно з попередніми підрахунками, вартість будівництва четвертої лінії метро Києва - від 2,5 до 3 млрд доларів.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/16/642725/

Всі причетні вже гаряче потирають руки...Уявляєте, скільки можна сп...здіть....


1. Ветка недвижимости в другом месте.

2. Форум рынка газа также не здесь.

3. Предвыборная агитация на валютной ветке не приветствуется.

Полагаю, эти три предложения несложно запомнить. Чтоб потом не скулить и не жаловаться на притеснения. :mrgreen:

US


стартани ветку о погребах бучи и там резвись, хули ты тут ваще забыл со своими щецинами, тернополями и бучами?
возмущается оно, бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:59

  kingkongovets написав:
trololo написав:
  dimson написав:лучше тысячи слов
а крыза нас омыне? мама Стифлера.

ющ таки был прав насчет тюльки


бл, газовый контракт
шо еще говорить?
шо еще нужно сказать шоп ее охарактеризовать?
чем если не ж*** думают те кто собирается за нее голосовать?[/quote] старуха процентщица! так и охарактеризовать.
dimson
 
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