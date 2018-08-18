RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 275227532754275527562757>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  dimson написав:лучше тысячи слов
а крыза нас омыне? мама Стифлера.

ющ таки был прав насчет тюльки[/quote]

бл, газовый контракт
шо еще говорить?
шо еще нужно сказать шоп ее охарактеризовать?
чем если не ж*** думают те кто собирается за нее голосовать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5125
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:58

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  дядя Caша написав:
  jump написав:Згідно з попередніми підрахунками, вартість будівництва четвертої лінії метро Києва - від 2,5 до 3 млрд доларів.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/16/642725/

Всі причетні вже гаряче потирають руки...Уявляєте, скільки можна сп...здіть....


1. Ветка недвижимости в другом месте.

2. Форум рынка газа также не здесь.

3. Предвыборная агитация на валютной ветке не приветствуется.

Полагаю, эти три предложения несложно запомнить. Чтоб потом не скулить и не жаловаться на притеснения. :mrgreen:

US


стартани ветку о погребах бучи и там резвись, хули ты тут ваще забыл со своими щецинами, тернополями и бучами?
возмущается оно, бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5125
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:59

  kingkongovets написав:
trololo написав:
  dimson написав:лучше тысячи слов
а крыза нас омыне? мама Стифлера.

ющ таки был прав насчет тюльки


бл, газовый контракт
шо еще говорить?
шо еще нужно сказать шоп ее охарактеризовать?
чем если не ж*** думают те кто собирается за нее голосовать?[/quote] старуха процентщица! так и охарактеризовать.
dimson
 
Повідомлень: 77
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:15

kingkongovets

Я тупой, не понимаю, если у нас так хорошо идут реформы, почему МВФ денег не дает уже почти 1,5 года ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29025
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2848 раз.
Подякували: 4682 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:19

  trololo написав:
  dimson написав:лучше тысячи слов
а крыза нас омыне? мама Стифлера.

ющ таки был прав насчет тюльки[/quote]
ющ конечно был прав заблокировав подписание прямого договора с газпромом по реальным ценам в декабре 2008 так как интересы росукрэнерго(юща) там не были учтены :twisted:
да и многие "бизнесмены" от энергетики до сих пор очень злые на "тюльку" которая будучи вицепремьером по ТЭК обламала им такие сладкие накатанные темы...
есть чё возразить кроме тупых вбросов???

кстати ИМХО ЮВТ одна из лучших в Украине кто разбирается в темах и схемах в энергетике(не реклама просто констатация фактов)...

ЗЫ: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 17 лис, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9963
З нами з: 05.06.13
Подякував: 435 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Я тупой, не понимаю, если у нас так хорошо идут реформы, почему МВФ денег не дает уже почти 1,5 года ?

Если уже пошла политика и оффтоп, то потому, что власть гибкая. Она отрабатывает запросы народа. За полтора года люди с активной жизненной позицией, идеалисты, которые стояли на майдане, выехали в Польшу. Просто потому, что для них открылся новый путь жить в приличной стране. Все люди прагматики и ищут где лучше. Выехать в Европу оказалось проще, чем двигать реформы против пассивного большинства.
Оставшимся реформы ни к чему. Одни дерибанят свои темы, другие голосуют за гречку, третьи ждут когда Путин придет и всех спасет, четвертые ненавидят все вокруг включая власть.
Нет запроса общества на реформы и новую власть, зачем переступать через себя и напрягаться? Паровоз перестал тянуть, поезд остановился.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5040
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets

Я тупой, не понимаю, если у нас так хорошо идут реформы, почему МВФ денег не дает уже почти 1,5 года ?


где я говорил шо у нас хорошо идут реформы?
ты ваще следишь кто как и за шо в раде голосует?
сам то за кого голосовал во время выборов в раду? вот с них и спрашивай

зы: там где ты учился манипулировать я преподавал, не смеши)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5125
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:24

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Я тупой, не понимаю, если у нас так хорошо идут реформы, почему МВФ денег не дает уже почти 1,5 года ?

Если уже пошла политика и оффтоп, то потому, что власть гибкая. Она отрабатывает запросы народа. За полтора года люди с активной жизненной позицией, идеалисты, которые стояли на майдане, выехали в Польшу. Просто потому, что для них открылся новый путь жить в приличной стране. Все люди прагматики и ищут где лучше. Выехать в Европу оказалось проще, чем двигать реформы против пассивного большинства.
Оставшимся реформы ни к чему. Одни дерибанят свои темы, другие голосуют за гречку, третьи ждут когда Путин придет и всех спасет, четвертые ненавидят все вокруг включая власть.
Нет запроса общества на реформы и новую власть, зачем переступать через себя и напрягаться? Паровоз перестал тянуть, поезд остановился.

1. лиш би нє било войни...
2. пугає не те що нібии пагано, а безперспективність і бєзнадьога ...
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 лис, 2018 22:26, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14610
З нами з: 09.03.14
Подякував: 861 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:ющ конечно был прав заблокировав подписание прямого договора с газпромом по реальным ценам в декабре 2008 так как интересы росукрэнерго(юща) там не были учтены :twisted:
да и многие "бизнесмены" от энергетики до сих пор очень злые на "тюльку" которая будучи вицепремьером по ТЭК обламала им такие сладкие накатанные темы...
есть чё возразить кроме тупых вбросов???

кстати ИМХО ЮВТ одна из лучших в Украине кто разбирается в темах и схемах в энергетике(не реклама просто констатация фактов)...

ЗЫ: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...


-1
а как дышал)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5125
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:31

  Vlad442 написав:Нет запроса общества на реформы и новую власть


Да собственно реформ еще не было, бо постоянное повышение тарифов - это просто повышение тарифов, тут мозга не надо, только жадность и психическая устойчивость к критике. А какие-то е-упрощения могли бы и при кровавом гопнике произойти, это не заслуга, мир движется просто вперед.
Насчет запросов на новую власть тут всё наоборот в избытке, нынешние станут папередниками через какие-то несколько месяцев, может обойдется без посадок.
freeze
4
 
Повідомлень: 8502
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3414 раз.
 
Профіль
14
1
1
  #<1 ... 275227532754275527562757>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1201, 1202, 1203
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12024 2115805
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лис, 2018 22:52
Vlad442
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1407
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 304
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63954)
17.11.2018 23:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.