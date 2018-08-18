Додано: Суб 17 лис, 2018 22:23

zzzzzz написав: Я тупой, не понимаю, если у нас так хорошо идут реформы, почему МВФ денег не дает уже почти 1,5 года ? Я тупой, не понимаю, если у нас так хорошо идут реформы, почему МВФ денег не дает уже почти 1,5 года ?

Если уже пошла политика и оффтоп, то потому, что власть гибкая. Она отрабатывает запросы народа. За полтора года люди с активной жизненной позицией, идеалисты, которые стояли на майдане, выехали в Польшу. Просто потому, что для них открылся новый путь жить в приличной стране. Все люди прагматики и ищут где лучше. Выехать в Европу оказалось проще, чем двигать реформы против пассивного большинства.Оставшимся реформы ни к чему. Одни дерибанят свои темы, другие голосуют за гречку, третьи ждут когда Путин придет и всех спасет, четвертые ненавидят все вокруг включая власть.Нет запроса общества на реформы и новую власть, зачем переступать через себя и напрягаться? Паровоз перестал тянуть, поезд остановился.