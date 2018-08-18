ющ таки был прав насчет тюльки[/quote]
бл, газовый контракт
шо еще говорить?
шо еще нужно сказать шоп ее охарактеризовать?
чем если не ж*** думают те кто собирается за нее голосовать?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ющ таки был прав насчет тюльки[/quote]
бл, газовый контракт
шо еще говорить?
шо еще нужно сказать шоп ее охарактеризовать?
чем если не ж*** думают те кто собирается за нее голосовать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:58
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
стартани ветку о погребах бучи и там резвись, хули ты тут ваще забыл со своими щецинами, тернополями и бучами?
возмущается оно, бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:59
бл, газовый контракт
шо еще говорить?
шо еще нужно сказать шоп ее охарактеризовать?
чем если не ж*** думают те кто собирается за нее голосовать?[/quote] старуха процентщица! так и охарактеризовать.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:15
kingkongovets
Я тупой, не понимаю, если у нас так хорошо идут реформы, почему МВФ денег не дает уже почти 1,5 года ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:19
ющ таки был прав насчет тюльки[/quote]
ющ конечно был прав заблокировав подписание прямого договора с газпромом по реальным ценам в декабре 2008 так как интересы росукрэнерго(юща) там не были учтены
да и многие "бизнесмены" от энергетики до сих пор очень злые на "тюльку" которая будучи вицепремьером по ТЭК обламала им такие сладкие накатанные темы...
есть чё возразить кроме тупых вбросов???
кстати ИМХО ЮВТ одна из лучших в Украине кто разбирается в темах и схемах в энергетике(не реклама просто констатация фактов)...
ЗЫ: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 17 лис, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если уже пошла политика и оффтоп, то потому, что власть гибкая. Она отрабатывает запросы народа. За полтора года люди с активной жизненной позицией, идеалисты, которые стояли на майдане, выехали в Польшу. Просто потому, что для них открылся новый путь жить в приличной стране. Все люди прагматики и ищут где лучше. Выехать в Европу оказалось проще, чем двигать реформы против пассивного большинства.
Оставшимся реформы ни к чему. Одни дерибанят свои темы, другие голосуют за гречку, третьи ждут когда Путин придет и всех спасет, четвертые ненавидят все вокруг включая власть.
Нет запроса общества на реформы и новую власть, зачем переступать через себя и напрягаться? Паровоз перестал тянуть, поезд остановился.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
где я говорил шо у нас хорошо идут реформы?
ты ваще следишь кто как и за шо в раде голосует?
сам то за кого голосовал во время выборов в раду? вот с них и спрашивай
зы: там где ты учился манипулировать я преподавал, не смеши)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:24
1. лиш би нє било войни...
2. пугає не те що нібии пагано, а безперспективність і бєзнадьога ...
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 лис, 2018 22:26, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:25
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
-1
а как дышал)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:31
Да собственно реформ еще не было, бо постоянное повышение тарифов - это просто повышение тарифов, тут мозга не надо, только жадность и психическая устойчивость к критике. А какие-то е-упрощения могли бы и при кровавом гопнике произойти, это не заслуга, мир движется просто вперед.
Насчет запросов на новую власть тут всё наоборот в избытке, нынешние станут папередниками через какие-то несколько месяцев, может обойдется без посадок.
|