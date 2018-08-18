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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27532754275527562757>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:34

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:ющ конечно был прав заблокировав подписание прямого договора с газпромом по реальным ценам в декабре 2008 так как интересы росукрэнерго(юща) там не были учтены :twisted:
да и многие "бизнесмены" от энергетики до сих пор очень злые на "тюльку" которая будучи вицепремьером по ТЭК обламала им такие сладкие накатанные темы...
есть чё возразить кроме тупых вбросов???

кстати ИМХО ЮВТ одна из лучших в Украине кто разбирается в темах и схемах в энергетике(не реклама просто констатация фактов)...

ЗЫ: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...


-1
а как дышал)

та пох)
Я реально знаю от непростых людей как все мутилось(и мутится но уже меньше) с газом, а вы дальше гуглите)

зы: дышу нормально, не кашляю)

зы1: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:40

  Vlad442 написав:Зря слили Акцент. Откупайте обратно и сдавайте. Время котлованов, учитывая возможную турбулентность, прошло.
Я до марта даже все депозиты закрою и уйду в доллар в ячейке в проверенном банке.

Что поделать, жалею про слитый Акцент, вроде и профит на лицо, забрал 20 арендных плат сразу, но сейчас откупить назад гордость не позволит, так как придётся на дополнительные 5-7 штук зелени потратится. Лучше уж тогда в Эврику вложиться. :D
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:та пох)
Я реально знаю от непростых людей как все мутилось(и мутится но уже меньше) с газом, а вы дальше гуглите)

зы: дышу нормально, не кашляю)

зы1: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...


я тоже кое шо знаю, но знаю и то шо политика - искусство возможного, т е те самые договорняки и другие малопривлекательные вещи - сюрпрайз?
100 лет назад эти рассуждения закончились коллективизацией, голодомором, театром второй мировой войны на украинской территории, тактикой выжженой земли, форсированием днепра в ноябре вплавь и обвинениями в национализме
вы реально считаете шо косатая - патриот?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про Эврику на Домике пишут, про бедных несчастных Украинцев. Полное зубожиння ))

В очереди было около 200 человек
Так что, наверное, все 1-к или оформили или забронировали.
Даже составили дополнительный список на вторник, если кто-то передумает оформлять и бронь "слетит"

Сьогодні за інформацією з Аркади, жодної однокімнатної квартири у продажу немає, через пару днів, якщо не всі проплатять, можливо щось зміниться.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:53

  kingkongovets написав:100 лет назад эти рассуждения закончились коллективизацией, голодомором, театром второй мировой войны на украинской территории, тактикой выжженой земли, форсированием днепра в ноябре вплавь и обвинениями в национализме
вы реально считаете шо косатая - патриот?

многие считают, что коллективизация была добром, голодомора не было, война была исключительно отечественная, а Ватутин - гений тактики и стратегии.
раньше этот контингент голосовал за рыгов. теперь этот же контингент видит впереди косатую воро.вку. странная какая-то метаморфоза случилась
Востаннє редагувалось Yuri_T в Суб 17 лис, 2018 22:56, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:100 лет назад эти рассуждения закончились коллективизацией, голодомором, театром второй мировой войны на украинской территории, тактикой выжженой земли, форсированием днепра в ноябре вплавь и обвинениями в национализме
вы реально считаете шо косатая - патриот?

многие считают, что коллективизация была добром, голодомора не было, война была исключительно отечественная, а Ватутин - гений тактики и стратегии.
раньше этот контингент голосовал за рыгов


«думают» о таком контингенте говорить некорректно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:56

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets

Я тупой, не понимаю, если у нас так хорошо идут реформы, почему МВФ денег не дает уже почти 1,5 года ?


где я говорил шо у нас хорошо идут реформы?
ты ваще следишь кто как и за шо в раде голосует?
сам то за кого голосовал во время выборов в раду? вот с них и спрашивай

зы: там где ты учился манипулировать я преподавал, не смеши)


Какие манипуляции, я же тупой для этого. Просто хочу от Вас услышать, почему МВФ, сначал правления Порошенко выделял транши, а потом перестал выделять. Что случилось ?

В раду голосовал даже противно вспоминать. За НФ
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 17 лис, 2018 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:00

В Киеве вспыхнул новострой на улице Данченко, 32. На место прибыли спасатели, тридцать человек эвакуированы
https://www.obozrevatel.com/kiyany/lyud ... ka/amp.htm
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:03

  Xenon написав:В Киеве вспыхнул новострой на улице Данченко, 32. На место прибыли спасатели, тридцать человек эвакуированы
https://www.obozrevatel.com/kiyany/lyud ... ka/amp.htm


Зараннее прошу прощение если мои слова покажутся кому то циничными но коррупция убивает. Дай Бог что бы никто не погиб.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets

Я тупой, не понимаю, если у нас так хорошо идут реформы, почему МВФ денег не дает уже почти 1,5 года ?


где я говорил шо у нас хорошо идут реформы?
ты ваще следишь кто как и за шо в раде голосует?
сам то за кого голосовал во время выборов в раду? вот с них и спрашивай

зы: там где ты учился манипулировать я преподавал, не смеши)


Какие манипуляции, я же тупой для этого. Просто хочу от Вас услышать, почему МВФ, сначал правления Порошенко выделял транши, а потом перестал выделять. Что случилось ?


ну читать то ты вроде умеешь? перечитай то шо ты тока шо процитировал, вспомни кто у нас принимает законы, кто обещает снизить тарифы, кто играет в популизм в ущерб национальным интересам
ты ж тут типа экономического эксперта исполняешь, понятие «финансовая дисциплина» тебе знакомо?
вот попытайся все это свести в кучу и сам себе ответить почему
и еще раз - вспомни за кого ты лично голосовал во время выборов в раду и как эта фракция голосует за реформы

зы: о, мы оказывается голосовали одинаково)
нф - реально самая правая партия и я не разочарован
но за реформы они как раз голосуют всегда, чем именно разочарован ты?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 23:07, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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