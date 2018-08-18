Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:ющ конечно был прав заблокировав подписание прямого договора с газпромом по реальным ценам в декабре 2008 так как интересы росукрэнерго(юща) там не были учтены да и многие "бизнесмены" от энергетики до сих пор очень злые на "тюльку" которая будучи вицепремьером по ТЭК обламала им такие сладкие накатанные темы... есть чё возразить кроме тупых вбросов???
кстати ИМХО ЮВТ одна из лучших в Украине кто разбирается в темах и схемах в энергетике(не реклама просто констатация фактов)...
ЗЫ: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...
-1 а как дышал)
та пох) Я реально знаю от непростых людей как все мутилось(и мутится но уже меньше) с газом, а вы дальше гуглите)
зы: дышу нормально, не кашляю)
зы1: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Vlad442 написав:Зря слили Акцент. Откупайте обратно и сдавайте. Время котлованов, учитывая возможную турбулентность, прошло. Я до марта даже все депозиты закрою и уйду в доллар в ячейке в проверенном банке.
Что поделать, жалею про слитый Акцент, вроде и профит на лицо, забрал 20 арендных плат сразу, но сейчас откупить назад гордость не позволит, так как придётся на дополнительные 5-7 штук зелени потратится. Лучше уж тогда в Эврику вложиться.
Прохожий написав:та пох) Я реально знаю от непростых людей как все мутилось(и мутится но уже меньше) с газом, а вы дальше гуглите)
зы: дышу нормально, не кашляю)
зы1: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...
я тоже кое шо знаю, но знаю и то шо политика - искусство возможного, т е те самые договорняки и другие малопривлекательные вещи - сюрпрайз? 100 лет назад эти рассуждения закончились коллективизацией, голодомором, театром второй мировой войны на украинской территории, тактикой выжженой земли, форсированием днепра в ноябре вплавь и обвинениями в национализме вы реально считаете шо косатая - патриот?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:100 лет назад эти рассуждения закончились коллективизацией, голодомором, театром второй мировой войны на украинской территории, тактикой выжженой земли, форсированием днепра в ноябре вплавь и обвинениями в национализме вы реально считаете шо косатая - патриот?
многие считают, что коллективизация была добром, голодомора не было, война была исключительно отечественная, а Ватутин - гений тактики и стратегии. раньше этот контингент голосовал за рыгов. теперь этот же контингент видит впереди косатую воро.вку. странная какая-то метаморфоза случилась
Востаннє редагувалось Yuri_T в Суб 17 лис, 2018 22:56, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:100 лет назад эти рассуждения закончились коллективизацией, голодомором, театром второй мировой войны на украинской территории, тактикой выжженой земли, форсированием днепра в ноябре вплавь и обвинениями в национализме вы реально считаете шо косатая - патриот?
многие считают, что коллективизация была добром, голодомора не было, война была исключительно отечественная, а Ватутин - гений тактики и стратегии. раньше этот контингент голосовал за рыгов
«думают» о таком контингенте говорить некорректно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Я тупой, не понимаю, если у нас так хорошо идут реформы, почему МВФ денег не дает уже почти 1,5 года ?
где я говорил шо у нас хорошо идут реформы? ты ваще следишь кто как и за шо в раде голосует? сам то за кого голосовал во время выборов в раду? вот с них и спрашивай
зы: там где ты учился манипулировать я преподавал, не смеши)
Какие манипуляции, я же тупой для этого. Просто хочу от Вас услышать, почему МВФ, сначал правления Порошенко выделял транши, а потом перестал выделять. Что случилось ?
ну читать то ты вроде умеешь? перечитай то шо ты тока шо процитировал, вспомни кто у нас принимает законы, кто обещает снизить тарифы, кто играет в популизм в ущерб национальным интересам ты ж тут типа экономического эксперта исполняешь, понятие «финансовая дисциплина» тебе знакомо? вот попытайся все это свести в кучу и сам себе ответить почему и еще раз - вспомни за кого ты лично голосовал во время выборов в раду и как эта фракция голосует за реформы
зы: о, мы оказывается голосовали одинаково) нф - реально самая правая партия и я не разочарован но за реформы они как раз голосуют всегда, чем именно разочарован ты?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 23:07, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.