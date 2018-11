Додано: Суб 17 лис, 2018 22:45

Прохожий написав: та пох)

Я реально знаю от непростых людей как все мутилось(и мутится но уже меньше) с газом, а вы дальше гуглите)



зы: дышу нормально, не кашляю)



зы1: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...



я тоже кое шо знаю, но знаю и то шо политика - искусство возможного, т е те самые договорняки и другие малопривлекательные вещи - сюрпрайз?

100 лет назад эти рассуждения закончились коллективизацией, голодомором, театром второй мировой войны на украинской территории, тактикой выжженой земли, форсированием днепра в ноябре вплавь и обвинениями в национализме

