Додано: Суб 17 лис, 2018 23:04

zzzzzz написав: kingkongovets написав: zzzzzz написав: kingkongovets



Я тупой, не понимаю, если у нас так хорошо идут реформы, почему МВФ денег не дает уже почти 1,5 года ?



где я говорил шо у нас хорошо идут реформы?

ты ваще следишь кто как и за шо в раде голосует?

сам то за кого голосовал во время выборов в раду? вот с них и спрашивай



зы: там где ты учился манипулировать я преподавал, не смеши) где я говорил шо у нас хорошо идут реформы?ты ваще следишь кто как и за шо в раде голосует?сам то за кого голосовал во время выборов в раду? вот с них и спрашивайзы: там где ты учился манипулировать я преподавал, не смеши)



Какие манипуляции, я же тупой для этого. Просто хочу от Вас услышать, почему МВФ, сначал правления Порошенко выделял транши, а потом перестал выделять. Что случилось ? Какие манипуляции, я же тупой для этого. Просто хочу от Вас услышать, почему МВФ, сначал правления Порошенко выделял транши, а потом перестал выделять. Что случилось ?

ну читать то ты вроде умеешь? перечитай то шо ты тока шо процитировал, вспомни кто у нас принимает законы, кто обещает снизить тарифы, кто играет в популизм в ущерб национальным интересамты ж тут типа экономического эксперта исполняешь, понятие «финансовая дисциплина» тебе знакомо?вот попытайся все это свести в кучу и сам себе ответить почемуи еще раз - вспомни за кого ты лично голосовал во время выборов в раду и как эта фракция голосует за реформызы: о, мы оказывается голосовали одинаково)нф - реально самая правая партия и я не разочарованно за реформы они как раз голосуют всегда, чем именно разочарован ты?