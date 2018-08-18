Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Про Эврику на Домике пишут, про бедных несчастных Украинцев. Полное зубожиння ))
В очереди было около 200 человек Так что, наверное, все 1-к или оформили или забронировали. Даже составили дополнительный список на вторник, если кто-то передумает оформлять и бронь "слетит"
Сьогодні за інформацією з Аркади, жодної однокімнатної квартири у продажу немає, через пару днів, якщо не всі проплатять, можливо щось зміниться.
И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".
kingkongovets написав:где я говорил шо у нас хорошо идут реформы? ты ваще следишь кто как и за шо в раде голосует? сам то за кого голосовал во время выборов в раду? вот с них и спрашивай
зы: там где ты учился манипулировать я преподавал, не смеши)
Какие манипуляции, я же тупой для этого. Просто хочу от Вас услышать, почему МВФ, сначал правления Порошенко выделял транши, а потом перестал выделять. Что случилось ?
ну читать то ты вроде умеешь? перечитай то шо ты тока шо процитировал, вспомни кто у нас принимает законы, кто обещает снизить тарифы, кто играет в популизм в ущерб национальным интересам ты ж тут типа экономического эксперта исполняешь, понятие «финансовая дисциплина» тебе знакомо? вот попытайся все это свести в кучу и сам себе ответить почему и еще раз - вспомни за кого ты лично голосовал во время выборов в раду и как эта фракция голосует за реформы
Какая красивая манипуляция. А может мы вспомним всю историю про принятие закона про Антикор суд ? Как Порошенко сначала тянул с поданням закона. Как потом закон он переделывал что бы протащить ручных судей. Как потом вносились поправки с голоса , вы это все забыли ? И не нужнл тут рассказывать сказки что Президент не контролирует большинство в ВР. Когда надо было перевернуть закон под кума без юр образования то бпп слилась в экстазе с рыгами и нар.фр.
П.с. В раду голосовал за нф. На президентских за Порошенко. Мне стыдно за одних и другого.
zzzzzz написав:В раду голосовал даже противно вспоминать. За НФ
Женя, без обид, но и в этот раз будет то же самое. Будет второй тур и здесь уже, фактически, будет цивилизационный выбор. Я для себя всё решил, ни в первом, ни во втором туре за воров.ку голосовать не буду. Своё отношение она показала еще при Паше, и теперь 2-3 года только тем и будет заниматься, что мстить всем вокруг, ущемлявшим. А кунаки сразу поедут к пуйлу. Договариваться и торговать территорией. Выйдет из засады Эндрю портной со всей пи..добратией, медведчук нарисуется, всю шоблу легализуют и добро пожаловать.
necovi4 написав:Про Эврику на Домике пишут, про бедных несчастных Украинцев. Полное зубожиння ))
В очереди было около 200 человек Так что, наверное, все 1-к или оформили или забронировали. Даже составили дополнительный список на вторник, если кто-то передумает оформлять и бронь "слетит"
Сьогодні за інформацією з Аркади, жодної однокімнатної квартири у продажу немає, через пару днів, якщо не всі проплатять, можливо щось зміниться.
И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".
Будет как с Автографом. Подождем недельку и посмотрим. По 25-28 в Автограф уже никто не бежит.
zzzzzz написав:В раду голосовал даже противно вспоминать. За НФ
Женя, без обид, но и в этот раз будет то же самое. Будет второй тур и здесь уже, фактически, будет цивилизационный выбор. Я для себя всё решил, ни в первом, ни во втором туре за воров.ку голосовать не буду. Своё отношение она показала еще при Паше, и теперь 2-3 года только тем и будет заниматься, что мстить всем вокруг, ущемлявшим. А кунаки сразу поедут к пуйлу. Договариваться и торговать территорией. Выйдет из засады Эндрю портной со всей пи..добратией, медведчук нарисуется, всю шоблу легализуют и добро пожаловать.
Юра, да какие обиды. Я смотрю на рейтинги и надеюсь на чудо в то же время отдаю себе отчет ху из ху. Ты решил за кого будешь в 1 туре голосовать ? Шепни или в лс напиши.
zzzzzz написав:Будет как с Автографом. Подождем недельку и посмотрим. По 25-28 в Автограф уже никто не бежит.
Не будет. Выше написали. Уже все раскупили. Эффект последнего дома с отделкой (при этом хорошего) в хорошем комплексе по эконом (пусть и не совсем) ценам. Я был готов брать, но в последний момент передумал.
zzzzzz написав:Будет как с Автографом. Подождем недельку и посмотрим. По 25-28 в Автограф уже никто не бежит.
Не будет. Выше написали. Уже все раскупили. Эффект последнего дома с отделкой (при этом хорошего) в хорошем комплексе по эконом (пусть и не совсем) ценам. Я был готов брать, но в последний момент передумал.
Как думаете, Автограф на нг будет скидки делать ? ( ничего у них покупать не собираюсь, просто наблюдаю за рынком)
zzzzzz написав: Какая красивая манипуляция. А может мы вспомним всю историю про принятие закона про Антикор суд ? Как Порошенко сначала тянул с поданням закона. Как потом закон он переделывал что бы протащить ручных судей. Как потом вносились поправки с голоса , вы это все забыли ? И не нужнл тут рассказывать сказки что Президент не контролирует большинство в ВР. Когда надо было перевернуть закон под кума без юр образования то бпп слилась в экстазе с рыгами и нар.фр.
П.с. В раду голосовал за нф. На президентских за Порошенко. Мне стыдно за одних и другого.
а может вспомним шо путин ждет смены власти и не видит смысла в общении с нынешней? ротожёпный инстинкт и отсутствие кругозора - вот на шо нацелена информационная политика рашки, не смогли победить силой и купить - значит ошельмуем полезные идиоты рашки, вот вы кто, зрадойобы спокойной ночи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав: Какая красивая манипуляция. А может мы вспомним всю историю про принятие закона про Антикор суд ? Как Порошенко сначала тянул с поданням закона. Как потом закон он переделывал что бы протащить ручных судей. Как потом вносились поправки с голоса , вы это все забыли ? И не нужнл тут рассказывать сказки что Президент не контролирует большинство в ВР. Когда надо было перевернуть закон под кума без юр образования то бпп слилась в экстазе с рыгами и нар.фр.
П.с. В раду голосовал за нф. На президентских за Порошенко. Мне стыдно за одних и другого.
а может вспомним шо путин ждет смены власти и не видит смысла в общении с нынешней? ротожёпный инстинкт и отсутствие кругозора - вот на шо нацелена информационная политика рашки, не смогли победить силой и купить - значит ошельмуем полезные идиоты рашки, вот вы кто, зрадойобы спокойной ночи
То есть выполнение условий меморандума с МВФ это зрада? Интересный поворот. И Вам спокойной ночи.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 17 лис, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.