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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2754275527562757>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:05

  necovi4 написав:Про Эврику на Домике пишут, про бедных несчастных Украинцев. Полное зубожиння ))

В очереди было около 200 человек
Так что, наверное, все 1-к или оформили или забронировали.
Даже составили дополнительный список на вторник, если кто-то передумает оформлять и бронь "слетит"

Сьогодні за інформацією з Аркади, жодної однокімнатної квартири у продажу немає, через пару днів, якщо не всі проплатять, можливо щось зміниться.

И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:11

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:где я говорил шо у нас хорошо идут реформы?
ты ваще следишь кто как и за шо в раде голосует?
сам то за кого голосовал во время выборов в раду? вот с них и спрашивай

зы: там где ты учился манипулировать я преподавал, не смеши)


Какие манипуляции, я же тупой для этого. Просто хочу от Вас услышать, почему МВФ, сначал правления Порошенко выделял транши, а потом перестал выделять. Что случилось ?


ну читать то ты вроде умеешь? перечитай то шо ты тока шо процитировал, вспомни кто у нас принимает законы, кто обещает снизить тарифы, кто играет в популизм в ущерб национальным интересам
ты ж тут типа экономического эксперта исполняешь, понятие «финансовая дисциплина» тебе знакомо?
вот попытайся все это свести в кучу и сам себе ответить почему
и еще раз - вспомни за кого ты лично голосовал во время выборов в раду и как эта фракция голосует за реформы


Какая красивая манипуляция. А может мы вспомним всю историю про принятие закона про Антикор суд ?
Как Порошенко сначала тянул с поданням закона. Как потом закон он переделывал что бы протащить ручных судей. Как потом вносились поправки с голоса , вы это все забыли ?
И не нужнл тут рассказывать сказки что Президент не контролирует большинство в ВР.
Когда надо было перевернуть закон под кума без юр образования то бпп слилась в экстазе с рыгами и нар.фр.

П.с.
В раду голосовал за нф.
На президентских за Порошенко.
Мне стыдно за одних и другого.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:12

  zzzzzz написав:В раду голосовал даже противно вспоминать. За НФ

Женя, без обид, но и в этот раз будет то же самое. Будет второй тур и здесь уже, фактически, будет цивилизационный выбор. Я для себя всё решил, ни в первом, ни во втором туре за воров.ку голосовать не буду. Своё отношение она показала еще при Паше, и теперь 2-3 года только тем и будет заниматься, что мстить всем вокруг, ущемлявшим. А кунаки сразу поедут к пуйлу. Договариваться и торговать территорией. Выйдет из засады Эндрю портной со всей пи..добратией, медведчук нарисуется, всю шоблу легализуют и добро пожаловать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:13

  Vlad442 написав:
  necovi4 написав:Про Эврику на Домике пишут, про бедных несчастных Украинцев. Полное зубожиння ))

В очереди было около 200 человек
Так что, наверное, все 1-к или оформили или забронировали.
Даже составили дополнительный список на вторник, если кто-то передумает оформлять и бронь "слетит"

Сьогодні за інформацією з Аркади, жодної однокімнатної квартири у продажу немає, через пару днів, якщо не всі проплатять, можливо щось зміниться.

И это при просто нереальных для Аркады ценах в около 22 тыс. Я посмотрел, что я плачу за одну из лучших квартир одного из лучших домов комплекса после всех повышений рассрочку до 20. При этом дом уже вылез из земли, когда тут 22-23 за "еще забора нет".


Будет как с Автографом.
Подождем недельку и посмотрим.
По 25-28 в Автограф уже никто не бежит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:17

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:В раду голосовал даже противно вспоминать. За НФ

Женя, без обид, но и в этот раз будет то же самое. Будет второй тур и здесь уже, фактически, будет цивилизационный выбор. Я для себя всё решил, ни в первом, ни во втором туре за воров.ку голосовать не буду. Своё отношение она показала еще при Паше, и теперь 2-3 года только тем и будет заниматься, что мстить всем вокруг, ущемлявшим. А кунаки сразу поедут к пуйлу. Договариваться и торговать территорией. Выйдет из засады Эндрю портной со всей пи..добратией, медведчук нарисуется, всю шоблу легализуют и добро пожаловать.

Юра, да какие обиды. Я смотрю на рейтинги и надеюсь на чудо в то же время отдаю себе отчет ху из ху.
Ты решил за кого будешь в 1 туре голосовать ?
Шепни или в лс напиши.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Будет как с Автографом.
Подождем недельку и посмотрим.
По 25-28 в Автограф уже никто не бежит.

Не будет. Выше написали. Уже все раскупили. Эффект последнего дома с отделкой (при этом хорошего) в хорошем комплексе по эконом (пусть и не совсем) ценам.
Я был готов брать, но в последний момент передумал.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:21

  kingkongovets написав:а шо касается идиотизма - наступить через сто лет на те же грабли - шо это если не идиотизм?

За Скоропадского, что ли, вспомнили?
Недавно в "ликбезе" провідні українські історики книжку популярную выпустили, очень просветляет. А то полуграмотность зашкаливает по теме, особенно в фб
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:21

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Будет как с Автографом.
Подождем недельку и посмотрим.
По 25-28 в Автограф уже никто не бежит.

Не будет. Выше написали. Уже все раскупили. Эффект последнего дома с отделкой (при этом хорошего) в хорошем комплексе по эконом (пусть и не совсем) ценам.
Я был готов брать, но в последний момент передумал.


Как думаете, Автограф на нг будет скидки делать ?
( ничего у них покупать не собираюсь, просто наблюдаю за рынком)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
Какая красивая манипуляция. А может мы вспомним всю историю про принятие закона про Антикор суд ?
Как Порошенко сначала тянул с поданням закона. Как потом закон он переделывал что бы протащить ручных судей. Как потом вносились поправки с голоса , вы это все забыли ?
И не нужнл тут рассказывать сказки что Президент не контролирует большинство в ВР.
Когда надо было перевернуть закон под кума без юр образования то бпп слилась в экстазе с рыгами и нар.фр.

П.с.
В раду голосовал за нф.
На президентских за Порошенко.
Мне стыдно за одних и другого.


а может вспомним шо путин ждет смены власти и не видит смысла в общении с нынешней?
ротожёпный инстинкт и отсутствие кругозора - вот на шо нацелена информационная политика рашки, не смогли победить силой и купить - значит ошельмуем
полезные идиоты рашки, вот вы кто, зрадойобы
спокойной ночи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:26

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Какая красивая манипуляция. А может мы вспомним всю историю про принятие закона про Антикор суд ?
Как Порошенко сначала тянул с поданням закона. Как потом закон он переделывал что бы протащить ручных судей. Как потом вносились поправки с голоса , вы это все забыли ?
И не нужнл тут рассказывать сказки что Президент не контролирует большинство в ВР.
Когда надо было перевернуть закон под кума без юр образования то бпп слилась в экстазе с рыгами и нар.фр.

П.с.
В раду голосовал за нф.
На президентских за Порошенко.
Мне стыдно за одних и другого.


а может вспомним шо путин ждет смены власти и не видит смысла в общении с нынешней?
ротожёпный инстинкт и отсутствие кругозора - вот на шо нацелена информационная политика рашки, не смогли победить силой и купить - значит ошельмуем
полезные идиоты рашки, вот вы кто, зрадойобы
спокойной ночи


То есть выполнение условий меморандума с МВФ это зрада?
Интересный поворот.
И Вам спокойной ночи.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 17 лис, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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