Додано: Суб 17 лис, 2018 23:22

zzzzzz написав:

Какая красивая манипуляция. А может мы вспомним всю историю про принятие закона про Антикор суд ?

Как Порошенко сначала тянул с поданням закона. Как потом закон он переделывал что бы протащить ручных судей. Как потом вносились поправки с голоса , вы это все забыли ?

И не нужнл тут рассказывать сказки что Президент не контролирует большинство в ВР.

Когда надо было перевернуть закон под кума без юр образования то бпп слилась в экстазе с рыгами и нар.фр.



П.с.

В раду голосовал за нф.

На президентских за Порошенко.

Мне стыдно за одних и другого.



а может вспомним шо путин ждет смены власти и не видит смысла в общении с нынешней?

ротожёпный инстинкт и отсутствие кругозора - вот на шо нацелена информационная политика рашки, не смогли победить силой и купить - значит ошельмуем

полезные идиоты рашки, вот вы кто, зрадойобы

