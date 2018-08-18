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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2754275527562757

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:27

  Прохожий написав:...
да и многие "бизнесмены" от энергетики до сих пор очень злые на "тюльку" которая будучи вицепремьером по ТЭК обламала им такие сладкие накатанные темы...

А почему она это сделала? Явно не из-за чувства справедливости. Тут другое - своя игра.
А вообще - чтобы наворованное бабло шло не в карманы "бизнесменов", а в рашку - ну хз, Украине от этого ни холодно, ни жарко. Правда, скорее холодно.
Помню ещё новости в конце каждого месяца - 'до 7 числа Украина должна заплатить газпрому стопиццот млн.баксафф, иначе отключат газ'.
Короче - нах такие контракты.

кстати ИМХО ЮВТ одна из лучших в Украине кто разбирается в темах и схемах в энергетике(не реклама просто констатация фактов)...

+1

ЗЫ: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...


Ага, все так и поняли :mrgreen:

Президентом должен быть человек, достойно представляющий Украину на международной арене.
Порох на это подходит, Тимошенко - нет.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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