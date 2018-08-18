А почему она это сделала? Явно не из-за чувства справедливости. Тут другое - своя игра.
А вообще - чтобы наворованное бабло шло не в карманы "бизнесменов", а в рашку - ну хз, Украине от этого ни холодно, ни жарко. Правда, скорее холодно.
Помню ещё новости в конце каждого месяца - 'до 7 числа Украина должна заплатить газпрому стопиццот млн.баксафф, иначе отключат газ'.
Короче - нах такие контракты.
кстати ИМХО ЮВТ одна из лучших в Украине кто разбирается в темах и схемах в энергетике(не реклама просто констатация фактов)...
+1
ЗЫ: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...
Ага, все так и поняли
Президентом должен быть человек, достойно представляющий Украину на международной арене.
Порох на это подходит, Тимошенко - нет.