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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2755275627572758>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:27

  Прохожий написав:...
да и многие "бизнесмены" от энергетики до сих пор очень злые на "тюльку" которая будучи вицепремьером по ТЭК обламала им такие сладкие накатанные темы...

А почему она это сделала? Явно не из-за чувства справедливости. Тут другое - своя игра.
А вообще - чтобы наворованное бабло шло не в карманы "бизнесменов", а в рашку - ну хз, Украине от этого ни холодно, ни жарко. Правда, скорее холодно.
Помню ещё новости в конце каждого месяца - 'до 7 числа Украина должна заплатить газпрому стопиццот млн.баксафф, иначе отключат газ'.
Короче - нах такие контракты.

кстати ИМХО ЮВТ одна из лучших в Украине кто разбирается в темах и схемах в энергетике(не реклама просто констатация фактов)...

+1

ЗЫ: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...


Ага, все так и поняли :mrgreen:

Президентом должен быть человек, достойно представляющий Украину на международной арене.
Порох на это подходит, Тимошенко - нет.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:37

Люди не понимают, что все меняется, эволюционирует. Общество не то, что было в 14-ом. К сожалению хуже. Власть, при тех же фамилиях, тоже изменилась в худшую сторону, потому что она отражение общества и действует настолько, насколько ей позволяют.
Страна, вместо реформ и бурного роста, застряла где-то в начале пути, бессмысленно болтается и стагнирует.
В свое время я отказался от инвестиций в Харьков. Сейчас готов отказаться от инвестиций вообще в Украину. Не лежит больше душа.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:37

  galadriel написав:Помню ещё новости в конце каждого месяца - 'до 7 числа Украина должна заплатить газпрому стопиццот млн.баксафф, иначе отключат газ'.
Короче - нах такие контракты.


Вам сейчас никто и предупреждать не будет, словаки они такие, без сантиментов.
Без денег - нах таких с их контрактами. Поэтому оплаты строго по часам, как и должно быть.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:43

  Vlad442 написав:Люди не понимают, что все меняется, эволюционирует. Общество не то, что было в 14-ом. К сожалению хуже. Власть, при тех же фамилиях, тоже изменилась в худшую сторону, потому что она отражение общества и действует настолько, насколько ей позволяют.
Страна, вместо реформ и бурного роста, застряла где-то в начале пути, бессмысленно болтается и стагнирует.
В свое время я отказался от инвестиций в Харьков. Сейчас готов отказаться от инвестиций вообще в Украину. Не лежит больше душа.


Два наблюдения.
1. Все рейтинги составляются по опросам внутри страны. При этом много граждан находится на заработках. Точно трудно сказать сколько. Может 1-2 млн.чел.

2. Большая доля неопределившихся с выбором кандидатов. Это непредсказуемая доля, на кого пойдет их выбор не ясно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:43

Вспомните общество образца 14-ого, когда собирали деньги на армию и добробаты шли воевать, и сейчас, когда все думают, как бы свалить или прокинуть страну, как Уня с фиктивным разводом, и добробаты, штормящие застройщиков.
В пору рисовать картинки Ожидание vs Реальность.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:47

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:Люди не понимают, что все меняется, эволюционирует. Общество не то, что было в 14-ом. К сожалению хуже. Власть, при тех же фамилиях, тоже изменилась в худшую сторону, потому что она отражение общества и действует настолько, насколько ей позволяют.
Страна, вместо реформ и бурного роста, застряла где-то в начале пути, бессмысленно болтается и стагнирует.
В свое время я отказался от инвестиций в Харьков. Сейчас готов отказаться от инвестиций вообще в Украину. Не лежит больше душа.


Два наблюдения.
1. Все рейтинги составляются по опросам внутри страны. При этом много граждан находится на заработках. Точно трудно сказать сколько. Может 1-2 млн.чел.

2. Большая доля неопределившихся с выбором кандидатов. Это непредсказуемая доля, на кого пойдет их выбор не ясно.

Мне все равно, кто будет у власти. Власть отражение общества. Разочарование у меня не от власти, а от общества. В 14-ом казалось, что мы на правильном пути, что пассионарное большинство сделает из страны что-то приличное, и что? Весь пар ушел в свисток.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:50

  Vlad442 написав:Мне все равно, кто будет у власти. Власть отражение общества. Разочарование у меня не от власти, а от общества. В 14-ом казалось, что мы на правильном пути, что пассионарное большинство сделает из страны что-то приличное, и что? Весь пар ушел в свисток.

Это оксюморон.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:54

  zzzzzz написав:
  necovi4 написав:
  zzzzzz написав:Маленькая квартирка 39 квадратов, но вид с 24 этажа за счет двух окон на разные строны будет открываться прикольный

Там цена дурная, 40 000 за квадрат хотят, я тоже это вариант рассматривал


Там запилить ремонт в стиле лофт + вид бомбезный, гламурные пи....ры будут ломиться аж бегом ))

Гламурные пид*ры на железнодорожном шоссе :mrgreen:
hume
 
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Hume
Откуда вы знаете?)))
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:58

  Vlad442 написав:Вспомните общество образца 14-ого, когда собирали деньги на армию и добробаты шли воевать, и сейчас, когда все думают, как бы свалить или прокинуть страну, как Уня с фиктивным разводом, и добробаты, штормящие застройщиков.
В пору рисовать картинки Ожидание vs Реальность.

Уня таким був завжди:-)
Забудовників кошмарили завжди.
Прокинуть країну було завжди:-)
А от васьвась із штатами і європою було набагато менше:-)
Все буде ок.
Всім процвітання!
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