Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:... да и многие "бизнесмены" от энергетики до сих пор очень злые на "тюльку" которая будучи вицепремьером по ТЭК обламала им такие сладкие накатанные темы...
А почему она это сделала? Явно не из-за чувства справедливости. Тут другое - своя игра. А вообще - чтобы наворованное бабло шло не в карманы "бизнесменов", а в рашку - ну хз, Украине от этого ни холодно, ни жарко. Правда, скорее холодно. Помню ещё новости в конце каждого месяца - 'до 7 числа Украина должна заплатить газпрому стопиццот млн.баксафф, иначе отключат газ'. Короче - нах такие контракты.
кстати ИМХО ЮВТ одна из лучших в Украине кто разбирается в темах и схемах в энергетике(не реклама просто констатация фактов)...
+1
ЗЫ: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...
Ага, все так и поняли
Президентом должен быть человек, достойно представляющий Украину на международной арене. Порох на это подходит, Тимошенко - нет.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Люди не понимают, что все меняется, эволюционирует. Общество не то, что было в 14-ом. К сожалению хуже. Власть, при тех же фамилиях, тоже изменилась в худшую сторону, потому что она отражение общества и действует настолько, насколько ей позволяют. Страна, вместо реформ и бурного роста, застряла где-то в начале пути, бессмысленно болтается и стагнирует. В свое время я отказался от инвестиций в Харьков. Сейчас готов отказаться от инвестиций вообще в Украину. Не лежит больше душа.
Vlad442 написав:Люди не понимают, что все меняется, эволюционирует. Общество не то, что было в 14-ом. К сожалению хуже. Власть, при тех же фамилиях, тоже изменилась в худшую сторону, потому что она отражение общества и действует настолько, насколько ей позволяют. Страна, вместо реформ и бурного роста, застряла где-то в начале пути, бессмысленно болтается и стагнирует. В свое время я отказался от инвестиций в Харьков. Сейчас готов отказаться от инвестиций вообще в Украину. Не лежит больше душа.
Два наблюдения. 1. Все рейтинги составляются по опросам внутри страны. При этом много граждан находится на заработках. Точно трудно сказать сколько. Может 1-2 млн.чел.
2. Большая доля неопределившихся с выбором кандидатов. Это непредсказуемая доля, на кого пойдет их выбор не ясно.
Вспомните общество образца 14-ого, когда собирали деньги на армию и добробаты шли воевать, и сейчас, когда все думают, как бы свалить или прокинуть страну, как Уня с фиктивным разводом, и добробаты, штормящие застройщиков. В пору рисовать картинки Ожидание vs Реальность.
Vlad442 написав:Люди не понимают, что все меняется, эволюционирует. Общество не то, что было в 14-ом. К сожалению хуже. Власть, при тех же фамилиях, тоже изменилась в худшую сторону, потому что она отражение общества и действует настолько, насколько ей позволяют. Страна, вместо реформ и бурного роста, застряла где-то в начале пути, бессмысленно болтается и стагнирует. В свое время я отказался от инвестиций в Харьков. Сейчас готов отказаться от инвестиций вообще в Украину. Не лежит больше душа.
Два наблюдения. 1. Все рейтинги составляются по опросам внутри страны. При этом много граждан находится на заработках. Точно трудно сказать сколько. Может 1-2 млн.чел.
2. Большая доля неопределившихся с выбором кандидатов. Это непредсказуемая доля, на кого пойдет их выбор не ясно.
Мне все равно, кто будет у власти. Власть отражение общества. Разочарование у меня не от власти, а от общества. В 14-ом казалось, что мы на правильном пути, что пассионарное большинство сделает из страны что-то приличное, и что? Весь пар ушел в свисток.
Vlad442 написав:Мне все равно, кто будет у власти. Власть отражение общества. Разочарование у меня не от власти, а от общества. В 14-ом казалось, что мы на правильном пути, что пассионарное большинство сделает из страны что-то приличное, и что? Весь пар ушел в свисток.
Vlad442 написав:Вспомните общество образца 14-ого, когда собирали деньги на армию и добробаты шли воевать, и сейчас, когда все думают, как бы свалить или прокинуть страну, как Уня с фиктивным разводом, и добробаты, штормящие застройщиков. В пору рисовать картинки Ожидание vs Реальность.
Уня таким був завжди:-) Забудовників кошмарили завжди. Прокинуть країну було завжди:-) А от васьвась із штатами і європою було набагато менше:-) Все буде ок.