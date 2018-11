Додано: Суб 17 лис, 2018 23:27

Прохожий написав: ...

да и многие "бизнесмены" от энергетики до сих пор очень злые на "тюльку" которая будучи вицепремьером по ТЭК обламала им такие сладкие накатанные темы...

...да и многие "бизнесмены" от энергетики до сих пор очень злые на "тюльку" которая будучи вицепремьером по ТЭК обламала им такие сладкие накатанные темы...

А почему она это сделала? Явно не из-за чувства справедливости. Тут другое - своя игра.

А вообще - чтобы наворованное бабло шло не в карманы "бизнесменов", а в рашку - ну хз, Украине от этого ни холодно, ни жарко. Правда, скорее холодно.

Помню ещё новости в конце каждого месяца - 'до 7 числа Украина должна заплатить газпрому стопиццот млн.баксафф, иначе отключат газ'.

Короче - нах такие контракты.



кстати ИМХО ЮВТ одна из лучших в Украине кто разбирается в темах и схемах в энергетике(не реклама просто констатация фактов)...



+1



ЗЫ: за ЮВТ никого голосовать не призываю еслишо...



Ага, все так и поняли



Президентом должен быть человек, достойно представляющий Украину на международной арене.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.