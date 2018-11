Додано: Нед 18 лис, 2018 00:00

Natt написав: Vlad442 написав: Мне все равно, кто будет у власти. Власть отражение общества. Разочарование у меня не от власти, а от общества. В 14-ом казалось, что мы на правильном пути, что пассионарное большинство сделает из страны что-то приличное, и что? Весь пар ушел в свисток.

Это оксюморон.

Это оксюморон. Это оксюморон.



оксюморон лишь в том шо пассионарии всегда в глубоком меньшинстве

но у влада проблема не с этим - это обычный инфантилизм, наследие совка, убежденность шо все должны сделать для него другие, пассионарии, власть, а он будет привычно крысить налоги, гнать на власть, и отчаянно ее критиковать, шоп морально себя в этом оправдывать

оксюморон лишь в том шо пассионарии всегда в глубоком меньшинстве

но у влада проблема не с этим - это обычный инфантилизм, наследие совка, убежденность шо все должны сделать для него другие, пассионарии, власть, а он будет привычно крысить налоги, гнать на власть, и отчаянно ее критиковать, шоп морально себя в этом оправдывать

типичный микрожулик

