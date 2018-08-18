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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2755275627572758

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:00

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:
  Vlad442 написав:Мне все равно, кто будет у власти. Власть отражение общества. Разочарование у меня не от власти, а от общества. В 14-ом казалось, что мы на правильном пути, что пассионарное большинство сделает из страны что-то приличное, и что? Весь пар ушел в свисток.

Это оксюморон.


оксюморон лишь в том шо пассионарии всегда в глубоком меньшинстве
но у влада проблема не с этим - это обычный инфантилизм, наследие совка, убежденность шо все должны сделать для него другие, пассионарии, власть, а он будет привычно крысить налоги, гнать на власть, и отчаянно ее критиковать, шоп морально себя в этом оправдывать
типичный микрожулик
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:06

Кинговец , у вас как у сторонника Порошенко, есть к нему замечания, может вы чем-то недовольны, вам не нравятся какие то его решения, поступки ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 18 лис, 2018 00:21, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Кинговец , вы как сторонник Порошенко и его избиратель, можете открыто его критиковать или у вас нет к нему замечаний ?


могу и есть, но кроме этого у меня есть очень четкое понимание шо он для страны и нашего общего будущего - несравнимо большее благо чем мы на сегодняшний день как общество и страна заслуживаем
стоит вспомнить, шо по итогу майдана наибольший рейтинг имел кличко - забыли шоль?
поэтому видя количество окружающих меня далпаепов, зрадойобов, ваты, совков, продающих за гречку будущее своих детей и внуков пенсов, я откровенно ссу шо косатая имеет шанс взять власть и путя в итоге возьмет реванш и отыграется на украине по полной, а я уже староват для партизанского движа и придется валить либо тюльку либо из страны
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 18 лис, 2018 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:24

Кинговец, простите, но вы так ничего и не написали.
Набросайте хоть пятерку его промахов, или неудач, проигрышей.
Хочется услышать конструктивную критику. Очень хочется.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Кинговец, простите, но вы так ничего и не написали.
Набросайте хоть пятерку его промахов, или неудач, проигрышей.
Хочется услышать конструктивную критику. Очень хочется.


у меня мало реальной и достоверной инфы, не вижу ни всех его карт, ни всей доски, но больше всего меня беспокоит аваков и вообще весь харьковский клан
думаю истинную роль авакова и чей именно он ставленник мы узнаем очень не скоро и не обрадуемся
вы слишком мелко смотрите, эмоционально циклитесь на мелочах, поднимайте планку выше, расширяйте кругозор
мир не вращается вокруг игровых салонов у вас на районе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:44

Детский сад какой-то.
Умение критически оценивать даже своего фаворита свидетельствует о здравомыслии личности. Простите но если Вы не можете трезво оценивать действия своего избранника о чем вообще можно разговаривать.

Вы уже напоминаете сектантов, которые своего фаворита возвели в ранг божества и не можете открыто критиковать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:54

  zzzzzz написав:Детский сад какой-то.
Умение критически оценивать даже своего фаворита свидетельствует о здравомыслии личности. Простите но если Вы не можете трезво оценивать действия своего избранника о чем вообще можно разговаривать.

Вы уже напоминаете сектантов, которые своего фаворита возвели в ранг божества и не можете открыто критиковать.

Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде... )))
stm
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